Подразделение по проверке транспортных средств Транспортного департамента провело инспекционный визит в различные магазины с целью оценки соответствия имеющихся в продаже средств детской безопасности действующим требованиям. Всего было посещено 20 магазинов и оценено 41 разновидность товара.
Департамент транспорта высоко оценил качество продающихся средств безопасности для детей
Как и в ходе инспекционного визита осенью 2024 года, вновь были посещены магазины, специализирующиеся на детских товарах, однако на этот раз значительно больше внимания было уделено центрам переработки вторсырья, чтобы получить представление о том, как использованные детские средства безопасности попадают на прилавки магазинов.
В ходе проверки было посещено 20 магазинов и оценено 41 наименование товара, из которых 21 несоответствующий товар пришлось изъять. Большинство проблемных товаров были обнаружены в пунктах приема вторсырья.
По сравнению с прошлой проверкой заметна положительная динамика - магазины детских товаров и хозяйственные магазины были осведомлены об изменениях требований к средствам безопасности. Ассортимент продукции был соответствующим образом скорректирован. Крупные сети пунктов переработки также установили внутренние правила, согласно которым не принимаются автокресла и шлемы, поскольку безопасность этих изделий не может быть надежно гарантирована.
- Одной из важнейших проблем, связанных с бывшим в употреблении оборудованием для обеспечения безопасности, является вероятность скрытых повреждений. Например, если автокресло попало в аварию или подверглось сильному удару, внутри него могут возникнуть структурные дефекты, которые могут быть не заметны снаружи. Это означает, что в случае аварии автокресло может не обеспечить необходимой защиты. Кроме того, материалы со временем стареют: пластиковые и пенопластовые материалы могут стать хрупкими и потерять свою первоначальную амортизирующую функцию, - сказал Роберт Римм, руководитель отдела по надзору за транспортными средствами Департамента транспорта Эстонии.
Еще одним важным аспектом Римм назвал изменение требований безопасности. Если старая модель ранее соответствовала требованиям, она может больше не соответствовать текущим нормам. Кроме того, в подержанных автокреслах могут отсутствовать важные детали, такие как ремни или подушки, что влияет на их комфорт и безопасность. К автокреслу также должна прилагаться инструкция по эксплуатации, поскольку только правильная установка и использование обеспечат необходимую защиту ребенка.
- Все родители должны помнить, что покупка бывшего в употреблении защитного оборудования может быть большим риском, поскольку трудно оценить его реальное состояние и безопасность. Для обеспечения безопасности рекомендуется всегда выбирать новое защитное оборудование, отвечающее текущим требованиям, - сказал Римм.
В первом квартале этого года Отдел технического осмотра транспортных средств Транспортного управления продолжит уделять больше внимания средствам безопасности детей. С 1 сентября 2024 года больше не разрешается продавать автокресла со старым одобрением типа R44/04, в связи с чем продукция на рынке будет контролироваться еще более тщательно. Кроме того, Департамент транспорта Эстонии совместно с другими странами-членами Европейского Союза участвует в инициативе по тестированию средств обеспечения безопасности детей, установленных в транспортных средствах.