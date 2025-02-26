Департамент транспорта высоко оценил качество продающихся средств безопасности для детей

Как и в ходе инспекционного визита осенью 2024 года, вновь были посещены магазины, специализирующиеся на детских товарах, однако на этот раз значительно больше внимания было уделено центрам переработки вторсырья, чтобы получить представление о том, как использованные детские средства безопасности попадают на прилавки магазинов.

В ходе проверки было посещено 20 магазинов и оценено 41 наименование товара, из которых 21 несоответствующий товар пришлось изъять. Большинство проблемных товаров были обнаружены в пунктах приема вторсырья.

По сравнению с прошлой проверкой заметна положительная динамика - магазины детских товаров и хозяйственные магазины были осведомлены об изменениях требований к средствам безопасности. Ассортимент продукции был соответствующим образом скорректирован. Крупные сети пунктов переработки также установили внутренние правила, согласно которым не принимаются автокресла и шлемы, поскольку безопасность этих изделий не может быть надежно гарантирована.