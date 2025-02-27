Девушка из Йыхви пробилась в женскую сборную Эстонии по футболу

Ее дебют в сборной состоялся в прошлый четверг в Турции, где Эстония играла с Пуэрто-Рико в товарищеском матче. Пургатс вышла в стартовом составе и отыграла первую половину матча, завершившуюся вничью 0:0. В перерыве она была заменена. Во втором тайме сборная Пуэрто-Рико забила гол и выиграла матч со счетом 1:0.