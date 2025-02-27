Чт, 27.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Cообщи
Для подписчиков

Девушка из Йыхви пробилась в женскую сборную Эстонии по футболу

Copy
Карола Пургатс начала заниматься футболом в йыхвиском "Phoenix" (бывший "Локомотив") еще ребенком и много лет тренировалась с мальчишками.
Карола Пургатс начала заниматься футболом в йыхвиском "Phoenix" (бывший "Локомотив") еще ребенком и много лет тренировалась с мальчишками. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Йыхвиска Карола Пургатс, которой всего 18 лет, в феврале впервые попала в состав женской сборной Эстонии по футболу среди взрослых и заслужила множество похвал в своих первых играх.

Ее дебют в сборной состоялся в прошлый четверг в Турции, где Эстония играла с Пуэрто-Рико в товарищеском матче. Пургатс вышла в стартовом составе и отыграла первую половину матча, завершившуюся вничью 0:0. В перерыве она была заменена. Во втором тайме сборная Пуэрто-Рико забила гол и выиграла матч со счетом 1:0.

Карола Пургатс.
Карола Пургатс. Фото: Jalgpalliliit
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Спорт
Наверх