В Силламяэ выступят джазовое трио и funk-группа из Лихтенштейна

В состав трио Никиты Корзуна (саксофон) входят известный армянский контрабасист Ара Яралян и молодой барабанщик с нарвскими корнями Михаил Никитин, выступавший в том числе с такими эстонскими музыкальными корифеями, как Олав Эхала, Лембит Саарсалу, Тойво Унт и другие, а также имеющий свою группу "M-Group".

Трио Никиты Корзуна сочетает современные джазовые стандарты и собственное творчество Никиты, предлагая богатую импровизациями музыку, где каждый член трио может блеснуть и слушателя вовлекают в музыкальную беседу. Никита объединяет в своей игре традиционный джаз и современные звуковые краски.

Во второй части концерта на сцену выйдет специальный гость вечера funk-группа из Лихтенштейна "Eve & The Melting Minds". Группа отмечает, представляя себя, что "вокалистка Эве изучила всю музыку своей родной планеты и теперь путешествует в поиске новых звуков и вдохновения".

Группа выступит в Силламяэ в рамках культурного обмена между Эстонией и Лихтенштейном. В рамках этой же серии 21 марта состоится концерт в Йыхвиском концертном доме, где ида-вируские любители музыки смогут послушать аж троих исполнителей из Лихтенштейна: группу альтернативного рока "The Beauty of Gemina", джазовое трио "Trimolin" и певицу Georgy.