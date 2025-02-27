В Нарве представили результаты архитектурного конкурса будущего муниципального жилья

Департамент архитектуры и городского планирования Нарвы в 2023 году организовал архитектурный конкурс, целью которого было найти концептуальное решение для муниципального многоквартирного дома. Кроме того, победивший проект должен был стать типовым решением для других муниципальных арендных домов в Старом городе. Всего на конкурс было представлено двадцать четыре идеи, и победителем стал проект "Narva Reborn", созданный латвийским архитектурным бюро "a part".

В рамках договора разрабатывается проект жилого комплекса, состоящего из двух корпусов, соединенных галереей, а также парковка и благоустройство прилегающей территории до бастиона "Глория". Жилые корпуса проектируемого здания будут состоять из трех наземных и одного подземного этажа, всего в них предусмотрено 40 квартир. Большинство из них - двухкомнатные, но также запланированы одно-, трех- и четырехкомнатные квартиры. На подземном этаже будут расположены технические помещения, кладовые и сауна с общей зоной отдыха. Примечательно, что подземные этажи также запланированы в качестве убежищ. В рамках работ по благоустройству территории планируется очистить склон от поросли, открыв вид на ров, а также построить детскую площадку и пешеходные дорожки, установить качели и скамейки.