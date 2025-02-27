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В Нарве представили результаты архитектурного конкурса будущего муниципального жилья

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Победителем архитектурного конкурса стал проект "Narva Reborn", созданный латвийским архитектурным бюро "a part"
Победителем архитектурного конкурса стал проект "Narva Reborn", созданный латвийским архитектурным бюро "a part" Фото: Narva linnavalitsus

Проектирование муниципального арендного дома по адресу Вестервалли 17 в Нарве находится на завершающей стадии. В настоящее время идет процесс получения разрешения на строительство, и уже в апреле этого года окончательный проект строительства должен быть передан в горуправу.

Департамент архитектуры и городского планирования Нарвы в 2023 году организовал архитектурный конкурс, целью которого было найти концептуальное решение для муниципального многоквартирного дома. Кроме того, победивший проект должен был стать типовым решением для других муниципальных арендных домов в Старом городе. Всего на конкурс было представлено двадцать четыре идеи, и победителем стал проект "Narva Reborn", созданный латвийским архитектурным бюро "a part".

Фото статьи
Фото: Narva linnavalitsus

Запланировано также строительство детской площадки, пешеходных дорожек, качелей и скамеек. Кроме того, предусмотрено расчистить от зарослей склон куртины и открыть виды на крепостной ров.

После проведения конкурса в начале 2024 года Департамент развития и экономики Нарвы заключил договор на проектирование муниципального жилого дома с авторами проекта.

В рамках договора разрабатывается проект жилого комплекса, состоящего из двух корпусов, соединенных галереей, а также парковка и благоустройство прилегающей территории до бастиона "Глория". Жилые корпуса проектируемого здания будут состоять из трех наземных и одного подземного этажа, всего в них предусмотрено 40 квартир. Большинство из них - двухкомнатные, но также запланированы одно-, трех- и четырехкомнатные квартиры. На подземном этаже будут расположены технические помещения, кладовые и сауна с общей зоной отдыха. Примечательно, что подземные этажи также запланированы в качестве убежищ. В рамках работ по благоустройству территории планируется очистить склон от поросли, открыв вид на ров, а также построить детскую площадку и пешеходные дорожки, установить качели и скамейки.

Фото статьи
Фото: Narva linnavalitsus

Муниципальный жилой дом предназначен прежде всего для специалистов в области медицины, образования и государственного сектора, в которых город особенно нуждается. Он предлагает современные условия проживания, создавая стимулы для привлечения квалифицированных специалистов на работу в Нарву.

Дизайн здания сочетает современные и исторические архитектурные элементы, обеспечивая комфорт и высокое качество жизни для жильцов. Концепция двускатной крыши вдохновлена архитектурой, утраченной во время Второй мировой войны, и возвращает исторический облик Старому городу Нарвы.

Муниципальный жилой дом по адресу является пилотным проектом, который может стать примером для будущих жилых проектов в Старом городе Нарвы.

Приблизительная стоимость строительства муниципального жилого дома по адресу Вестервалли 17 и прилегающей территории составляет около 7,5 миллиона евро, включая налог с оборота. Срок начала строительства пока не определен, однако город открыт к сотрудничеству с частными инвесторами, которые заинтересованы в развитии жилья в Нарве.

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Нарва
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