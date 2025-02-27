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VKG и RMK начинают переговоры о строительстве целлюлозного завода в Люганузе

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Завод масел "VKG Petroter" в Кохтла-Ярве.
Завод масел "VKG Petroter" в Кохтла-Ярве. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Единственной компанией, проявившей интерес к праву на застройку участка площадью около 170 га около деревни Аа в волости Люганузе, стала компания "Viru Keemia Grupp", планирующая построить там целлюлозный завод, пишет rus.err.

"Поскольку интерес к зоне планировки проявила только VKG, то следующим вероятным шагом RMK станет начало переговоров", - сообщил представитель Центра управления государственным лесом (RMK) Прийт Лутс. 

По его словам, предметом переговоров с VKG станет размещение на государственной земле планируемого целлюлозного производства компании. Специальная планировка нового завода в настоящее время находится на рассмотрении местных властей в волости Люганузе.

Право на застройку планируется предоставить на 99 лет. 

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Ключевые слова

Люганузе
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