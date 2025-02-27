VKG и RMK начинают переговоры о строительстве целлюлозного завода в Люганузе

"Поскольку интерес к зоне планировки проявила только VKG, то следующим вероятным шагом RMK станет начало переговоров", - сообщил представитель Центра управления государственным лесом (RMK) Прийт Лутс.

По его словам, предметом переговоров с VKG станет размещение на государственной земле планируемого целлюлозного производства компании. Специальная планировка нового завода в настоящее время находится на рассмотрении местных властей в волости Люганузе.