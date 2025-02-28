В Нарве горели гаражи, в Уйкала - свалка

Поздно вечером 27 февраля в Центр тревоги Спасательного департамента поступило сообщение о пожаре на свалке в Уйкала. Площадь возгорания была такой же, как и при пожаре на свалке 25 февраля несколько дней назад. Из-за сильного ветра существовал риск распространения пожара. Пожар был локализован менее чем через час. Площадь возгорания составила около 40 квадратных метров. Спасательная операция завершилась в 02:24. Пожар тушили спасатели из Йыхви, Кохтла-Ярве и Силламяэ.