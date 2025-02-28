Днем 27 февраля спасатели были вызваны на улицу Раху в Нарве, где был замечен пожар в гараже. Прибывший на место спасатели обнаружили горевшие между гаражами покрышки. Огонь быстро потушили с помощью ручного огнетушителя. Также дым шел из двух соседних гаражей, поэтому спасателям пришлось их открыть. Оказалось, что огонь уже был там и привел к оплавлению стены. Возгорание успешно потушили.
В Нарве горели гаражи, в Уйкала - свалка
Поздно вечером 27 февраля в Центр тревоги Спасательного департамента поступило сообщение о пожаре на свалке в Уйкала. Площадь возгорания была такой же, как и при пожаре на свалке 25 февраля несколько дней назад. Из-за сильного ветра существовал риск распространения пожара. Пожар был локализован менее чем через час. Площадь возгорания составила около 40 квадратных метров. Спасательная операция завершилась в 02:24. Пожар тушили спасатели из Йыхви, Кохтла-Ярве и Силламяэ.
Однако уже через несколько часов, ранним утром 28 февраля, спасатели получили новый вызов на из Уикала. На этот раз свалка сгорела в другом месте, площадь пожара составила почти 20 квадратных метров. Пожар был оперативно локализован. Утром новая спасательная группа выехала для осмотра места пожара и проведения дополнительных работ по тушению.