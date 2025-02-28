Власти Нарва-Йыэсуу подписали договор на строительство долгожданного мола

- Подписывая сегодня договор на строительство, я выполняю личное обещание, данное мной родственникам погибших в трагедии, произошедшей в начале июля 2015 года. Напомню, что в результате этой трагедии в устье реки Нарва погибли четыре человека, в том числе двое детей. Встреча с их родственниками до сих пор жива в моей памяти. Тогда я лично пообещал им, что рано или поздно причал будет восстановлен и опасная ситуация в устье реки будет ликвидирована. Этот процесс занял почти 10 лет, но обещание все равно будет выполнено, - сказал он.