27 февраля в Нарва-Йыэсуу состоялось торжественное подписание договора на работы по строительству мола в устье реки.
Власти Нарва-Йыэсуу подписали договор на строительство долгожданного мола
Строительные работы будут выполнять совместно участники тендера: Infragreen OÜ, KMG OÜ и Varmotek Grupp OÜ. Стоимость контракта составляет 4 703 320 евро (включая НСО), срок окончания строительства - лето 2026 года.
Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин отметил, что горожане уже давно ждут появления мола, без которого купание на песчаном пляже является опасным для жизни, а судоходство по реке крайне ограничено.
- Подписывая сегодня договор на строительство, я выполняю личное обещание, данное мной родственникам погибших в трагедии, произошедшей в начале июля 2015 года. Напомню, что в результате этой трагедии в устье реки Нарва погибли четыре человека, в том числе двое детей. Встреча с их родственниками до сих пор жива в моей памяти. Тогда я лично пообещал им, что рано или поздно причал будет восстановлен и опасная ситуация в устье реки будет ликвидирована. Этот процесс занял почти 10 лет, но обещание все равно будет выполнено, - сказал он.
Член правления Infragreen OÜ Янека Уйбо подчеркнул, что пирс - не просто элемент инфраструктуры, повышающий привлекательность этого района как для жителей и туристов, но и важный шаг в защите побережья от размыва. Кроме того, новый пирс поможет улучшить судоходство, поскольку в настоящее время песок, перемещающийся под воздействием течений, периодически засоряет судоходный путь в устье реки Нарва. "Наша цель - за счет качественного строительства обеспечить эффективное и долгосрочное выполнение пирсом своих функций", - добавил Уйбо.
Строительство предполагает возведение пирса на западной стороне устья реки Нарва, на месте ранее недостроенного пирса, который находится вблизи контрольной пограничной линии между Эстонской Республикой и Российской Федерацией. Помимо пирса, проект включает в себя подъездную дорогу с зоной обслуживания и освещение.
Проект по реконструкции причала Нарва-Йыэсуу был подготовлен компанией OÜ Reaalprojekt.
Строительство причала Нарва-Йыэсуу ведется в рамках проекта "Развитие сети водных путей и предпринимательства в регионе Ида-Виру", целью которого является улучшение сети водных путей, содиняющих северное побережье с Чудским озером, и развитие сети сотрудничества предпринимателей вокруг них. Пирс в Нарва-Йыэсуу должен стать связующим звеном проекта, обеспечив лучшее сообщение с рекой Нарва.
Для достижения цели проекта также будет подготовлено комплексное решение развития водных путей и создана физическая среда для содействия предоставлению новых услуг.
Партнерами проекта также являются волостные управления Алутагузе и Тойла.
Проект финансируется из фондов Европейской политики сплочения через меру "Привлекательная региональная деловая и жилая среда" и из меры по реализации стратегий развития уезда, а также из бюджета города Нарва-Йыэсуу и партнеров.