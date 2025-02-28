Пиппи Лотта Энок установила рекорд Эстонии

Победный результат Энок на 13 очков превысил установленный 16 лет назад Кайе Кынд рекорд Эстонии. Свой личный рекорд на улучшила на целых 182 очка.

Учащаяся университета Оклахомы Пиппи Лотта Энок начала проходившие в крытом холле в Техасе соревнования спортивной студенческой конференции США SEC с трех личных рекордов. Пробежала 60 метров с барьерами за 8,46 секунды, прыгнула в высоту на 1,81 метра и толкнула ядро на расстояние 12,64 метра.

В длину она прыгнула на 6,40 метра и пробежала 800 м за время 2.14,72. Эти результаты близки к личным рекордам Энок, что только подтвердило ее очень успешное выступление на этом соревновании во всех пяти видах.

Высокий уровень нового рекорда, установленного Пиппи Лоттой Энок, подтверждает тот факт, что в нынешнем сезоне в крытых помещениях только три спортсменки в мире имеют лучший результат, чем она.

В абсолютном мировом рейтинге по пятиборью Энок поднялась в первую сотню, заняв 95-е место.