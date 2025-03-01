ФОТОГАЛЕРЕЯ Нарва приняла статус финно-угорской культурной столицы

Церемония передачи звания и символа финно-угорской культурной столицы Нарве состоялась в субботу в городской ратуше, сразу после костюмированного шествия.

В воскресенье, 2 марта, в Нарвской Александровской церкви состоится концерт-богослужение на финно-угорских языках.

Решение о присуждении Нарве статуса очередной культурной столицы было принято на саммите Финно-угорского мира в городе Кухмо в июле прошлого года. "Это однозначно в интересах прибалтийско-финских народов, но я также уверен, что и сама Нарва заинтересована в том, чтобы о ней заговорили в несколько ином ключе", - сказал тогда программный руководитель культурных столиц финно-угорского мира Оливер Лооде.

Кандидатура Нарвы была выдвинута некоммерческой организацией "Дом Ингрии", которая знакомит людей с историей и культурой коренных народов Ида-Вирумаа и исторической Ингерманландии: води, ижорцев и ингерманландцев.

Нарвский же Дом Ингрии станет и главной площадкой мероприятий на ближайшие девять месяцев. Вместе с ним в культурную программу также вовлечены Нарвский колледж Тартуского университета, Нарвская художественная резиденция, Дом культуры "Ругодив" и город Нарва. Подробнее о программе мероприятий можно узнать на городском сайте.

Ранее культурной столицей финно-угорского мира становились удмуртская деревня Быги (2014 г.), деревня Обиница в Сетумаа (2015 г.), венгерская деревня Искасентдьердь и венгерский город Веспрем (2016 г.), деревня Вуоккиниеми в Карелии (2017 г.), село Унчо в Республике Марий Эл (2019 г.), башкирская деревня Мишкан (2020 г.), деревня Абья-Палуоя в Мульгимаа (2021 г.), удмуртское село Байтерек (2022 г.) и город Кухмо в Финляндии (2023 г.).