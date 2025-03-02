Благодаря правилу округления из денежного оборота изъяли рекордное количество мелочи

- Тот факт, что в центральный банк было возвращено примерно в десять раз больше мелких монет, чем обычно, был ожидаем, поскольку то же самое происходило и в других странах еврозоны, которые ранее ввели правило округления, - пояснил Райт Роосве, руководитель отдела наличных денег и инфраструктуры Банка Эстонии. - Однако более активный возврат монет достоинством 1 и 2 цента должен быть временным и в ближайшем будущем стихнуть, поскольку люди все меньше и меньше их тратят. Если они не будут нужны в качестве сдачи в магазинах, меньшее их количество в будущем окажется в центральном банке.

По словам Рузве, оживленное возвращение монет, характерное для начала года, также свидетельствует о том, что переход к правилу округления прошел по плану и гладко. Исключительно важную роль в этом сыграла отличная подготовка и осведомленность торговцев.

- Мы благодарим все компании, которым пришлось провести подготовительную работу для введения правила округления, включая техническую готовность, обучение сотрудников и разъяснения клиентам. В целом, изменения прошли гладко, и особую благодарность следует выразить продавцам, - добавил Рузве.