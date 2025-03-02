Из-за правила округления, которое начало применяться к наличным деньгам в торговых точках с начала этого года, в январе в Центральный банк вернулось 5,3 млн монет достоинством 1 и 2 цента, что в десять раз больше обычного. Поскольку торговцам больше не нужна мелочь для сдачи, она постепенно изымается из наличного обращения и возвращается в Банк Эстонии. Центральный банк поставляет мелкие центы в другие страны еврозоны, где они по-прежнему необходимы в качестве разменной монеты.
Благодаря правилу округления из денежного оборота изъяли рекордное количество мелочи
- Тот факт, что в центральный банк было возвращено примерно в десять раз больше мелких монет, чем обычно, был ожидаем, поскольку то же самое происходило и в других странах еврозоны, которые ранее ввели правило округления, - пояснил Райт Роосве, руководитель отдела наличных денег и инфраструктуры Банка Эстонии. - Однако более активный возврат монет достоинством 1 и 2 цента должен быть временным и в ближайшем будущем стихнуть, поскольку люди все меньше и меньше их тратят. Если они не будут нужны в качестве сдачи в магазинах, меньшее их количество в будущем окажется в центральном банке.
По словам Рузве, оживленное возвращение монет, характерное для начала года, также свидетельствует о том, что переход к правилу округления прошел по плану и гладко. Исключительно важную роль в этом сыграла отличная подготовка и осведомленность торговцев.
- Мы благодарим все компании, которым пришлось провести подготовительную работу для введения правила округления, включая техническую готовность, обучение сотрудников и разъяснения клиентам. В целом, изменения прошли гладко, и особую благодарность следует выразить продавцам, - добавил Рузве.
Он также отметил, что хотя в начале года люди, возможно, больше платили монетами в 1 и 2 цента и, следовательно, создавали большую нагрузку на кассовые аппараты, в долгосрочной перспективе это будет происходить все реже и реже, а значит, расходы торговцев на обработку монет также должны снизиться.
По словам Неле Пейль, главы Ассоциации торговцев Эстонии, логика требований правила округления была ясна коммерческим компаниям, и поддержка со стороны Банка Эстонии и других государственных учреждений последовала быстро.
- Справочные материалы, радиореклама и справочная информация для торговцев, созданные совместно с Банком Эстонии, оказались очень полезными. Это, в свою очередь, помогло продавцам донести суть изменений до жителей Эстонии и правильно настроить свое программное обеспечение и процессы. Здесь также важна гибкость, которую допустило государство, чтобы правила были доступны как для крупных магазинов, так и для простых рыночных торговцев, - отметила она.
По словам Лийзи Вайк, директора по маркетингу компании Coop, имеющей общенациональную сеть магазинов, разговоры о введении правила округления велись в магазинах и СМИ уже давно, и у жителей Эстонии было время привыкнуть к новому правилу. "Магазины Coop есть во многих частях Эстонии, и многие из них работают в сельской местности, где региональные кооперативы хорошо разбираются в местных условиях». «Мы получили отзывы о том, что клиенты в основном восприняли изменения с пониманием, и адаптация прошла гладко", - сказала Вайк.
Мерике Коппель, руководитель отдела предпринимательства Департамента по защите прав потребителей и техническому надзору, добавила: "Если посмотреть на количество запросов, которые мы получили относительно внедрения правила округления, то мы также можем подтвердить, что переход прошел гладко - было получено всего несколько вопросов и жалоб. С точки зрения защиты прав потребителей важно, чтобы потребители получали четкую информацию о формировании и округлении конечной цены корзины покупок. Насколько нам известно, существенных проблем в этом отношении не возникло, и сотрудничество с трейдерами налажено.