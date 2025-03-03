В квартирном доме в Йыхви едва не случился большой пожар

В воскресенье, 2 марта, в 11.04 из города Йыхви поступило сообщение: из окна дома на улице Яама идет черный дым. На место оперативно прибыли спасатели.

Выяснилось, что пожар в одной из квартир начался из-за духового шкафа: жилец поставил еду в духовку и вышел на улицу, а вернувшись обнаружил возгорание - огонь уже перекинулся на кухонную мебель и стены. Благо, пожар удалось быстро и самостоятельно потушить водой.

Прибывшие спасатели провели проливку, перекрыли газ в квартире и проветрили помещения.

Как предполагают в Спасательном департаменте, этот пожар начался из-за загоревшихся бумажных пакетов, хранившихся в шкафу под газовой плитой. Инцидент завершился благополучно только благодаря тому, что возгорание заметили вовремя, а быстрые реакция и действия жильца предотвратили серьезный пожар.

В данном контексте спасатели напоминают, что в шкафу под плитой можно хранить вещи только из негорючих материалов.

Газовая кухонная плита, шкаф под которой стал эпицентром пожара. Фото: Ida päästekeskus