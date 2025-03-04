"Trans" был очень близок к неожиданной победе в лиге мастеров

"Trans" был готов в гостях преподнести большой сюрприз в первой игре сезона, ведь на последних дополнительных минутах матча ида-вируская команда вела в счете 2:1. Однако на пятой минуте дополнительного времени столичной "Flora" удалось-таки сравнять счет, благодаря удару головой Эрко Йонне Тыугьяса, и это стало последней атакой игры.

На 43-й минуте "Flora" вышла вперед благодаря голу нападающего сборной Эстонии Рауно Саппинена. Однако "Trans" в течение нескольких минут второго тайма сумел забить два гола. Сначала ударом головой счет сравнял Станислав Агапчев, а через две минуты угловой удар реализовал Александр Иванюшин. Оба бомбардира являются воспитанниками ида-вирумааского футбола и играют за "Trans" с ярким международным составом.

Максим Максимкин, носивший в этом матче капитанскую повязку "Narva Trans", после финального свистка заявил порталу Soccernet, что, несмотря на то, что в последний момент победа ускользнула, он не разочарован и такой результат вполне приемлем для нарвитян, поскольку на поле команда выложилась по полной.

Субботняя игра стала для "Trans" первой официальной игрой, где команду наставлял новый главный тренер Роман Кожуховский. Аналогичным образом, это была первая игра чемпионата в качестве наставника и для главного тренера "Flora" Константина Васильева, который в прошлом году завершил свою долгую игровую карьеру футболиста.

Впервые "Trans" смог подготовиться к новому сезону в своем крытом холле, строительство которого было завершено в Нарве в конце прошлого года.

За зиму команду покинули семь игроков основного состава и столько же новых игроков было нанято. В этом году за "Trans" будут играть футболисты из восьми стран - Эстонии, Украины, России, Португалии, Италии, Кот-д'Ивуара, Того и Грузии.