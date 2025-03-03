День памяти старой Нарвы приходится на этот четверг

Как известно, 6 марта 1944 года советская авиация начала бомбардировки исторической части Нарвы, в результате которых город был практически разрушен.​​

В память о трагических днях в истории Нарвы, 6 марта в 17.00 у траурного камня "Корни", установленного вблизи городской поликлиники, традиционно пройдет возложение цветов и зажжение свечей.

В большом зале Нарвской ратуши в этот же день - историческая лекция: лектор Мадис Туудер расскажет о важных этапах и событиях, которые сформировали уникальную историю города.

Лекция на эстонском языке начнется в 15.00, а на русском языке - в 18.00. Далее, в 19.00 начнется открытое обсуждение, где все желающие смогут поделиться мнениями и задать вопросы лектору.

Организатор этого мероприятия - Нарвский музей при поддержке фонда "Eesti Kultuurkapital".