В Нарве, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ повысится надежность электроснабжения

Министерство климата выделяет 2 миллиона евро компании "Viru Elektrivõrgud" для повышения климатической устойчивости распределительной электросети в Нарве, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ. Благодаря этому улучшится надежность электроснабжения для почти 33 тысяч клиентов.

На выделенные деньги предприятие усилит, в первую очередь, свои линии высокого и среднего напряжения, общая протяженность которых составляет около 500 километров, улучшит оборудование для мониторинга работы сети на ключевых подстанциях, повысит управляемость сети в кризисных ситуациях.

В Нарве будет реконструирована сеть в районах подстанций "Peajaama" и "Kreenholmi", чтобы сделать ее более устойчивой к погодным условиям. В Нарва-Йыэсуу воздушные линии будут заменены на устойчивые к штормам подземные кабели. В Силламяэ реконструируют изношенные линии среднего напряжения, сделав их более устойчивыми к погодным условиям.

"Прочная и устойчивая к погодным условиям электросеть имеет критически важное значение для местных жителей и предприятий. Текущее финансирование является частью более широкой инвестиционной программы, в рамках которой государство поддерживает модернизацию электросетей и предотвращение аварий по всей Эстонии. Ранее мы выделяли поддержку, например, для электросетей на Сааремаа, Муху и Хийумаа", - отметила министр климата Йоко Алендер.

По словам председателя правления ТОО "Viru Elektrivõrgud" Андреса Меэсака, от проектов, направленных на повышение устойчивости электросети, выиграют все 33 тысячи клиентов компании и около 70 тысяч жителей этого сетевого региона.

"Государственная поддержка позволяет быстрее и в большем масштабе реализовать необходимые работы для повышения надежности электроснабжения клиентов в Нарве, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ. Работы будут завершены к концу 2025 года", - рассказал Андрес Меэсак.

Эстония еще ранее приняла решение направить 74,2 миллиона евро из плана восстановления ЕС и 13,7 миллиона евро из государственного бюджета на увеличение интеграционной способности электрической сети для подключения возобновляемых источников энергии, а также на повышение ее устойчивости к погодным условиям.