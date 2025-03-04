Полиция разыскивает подозреваемого мужчину

Разыскиваемый мужчина может передвигаться, по данным полиции, в Кохтла-Ярве, Таллинне и Харьюмаа.

Полиция просит всех, кто видел этого мужчину или знает о его местонахождении, сообщить по номеру 112 или написать на электронную почту по адресу: marek.ginzul@politsei.ee.