Идаская префектура Департамента полиции и погранохраны оповестила, что разыскивается 42-летний Юрий, скрывающийся от досудебного расследования. Этот мужчина подозревается в совершении преступления против личности.
Полиция разыскивает подозреваемого мужчину
Юрий примерно 190 см ростом, у него татуировки на обоих плечах.
Разыскиваемый мужчина может передвигаться, по данным полиции, в Кохтла-Ярве, Таллинне и Харьюмаа.
Полиция просит всех, кто видел этого мужчину или знает о его местонахождении, сообщить по номеру 112 или написать на электронную почту по адресу: marek.ginzul@politsei.ee.