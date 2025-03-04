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Полиция разыскивает подозреваемого мужчину

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Юрий.
Юрий. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Идаская префектура Департамента полиции и погранохраны оповестила, что разыскивается 42-летний Юрий, скрывающийся от досудебного расследования. Этот мужчина подозревается в совершении преступления против личности.

Юрий примерно 190 см ростом, у него татуировки на обоих плечах.

Разыскиваемый мужчина может передвигаться, по данным полиции, в Кохтла-Ярве, Таллинне и Харьюмаа.

Полиция просит всех, кто видел этого мужчину или знает о его местонахождении, сообщить по номеру 112 или написать на электронную почту по адресу: marek.ginzul@politsei.ee.

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