Балетный спектакль "Золушка" с уникальным актерским составом покажут в Кохтла-Ярве

Премьера этого спектакля состоялась год назад в Нацональной опере "Эстония" и прошла с большим успехом. Постановщик - итальянский хореограф Кристиано Принципато был удостоен за эту работу стипендии Иды Урбель (выдается Эстонским балетным союзом раз в три года). Он и арт-продюсер Сандер Селлин (Эстонское балетное агентство) создали уникальную концепцию, объединяющую солистов и артистов балета ведущих балетных театров Европы: балетной труппы Парижской оперы (Париж), Испанской национальной танцевальной труппы (Мадрид), Датского Королевского балета (Копенгаген), Польского национального балета (Варшава), Голландского национального балета (Амстердам), Финского национального балета (Хельсинки) и Эстонского национального балета (Таллинн).

Балет "Золушка" по сказке Шарля Перро известен захватывающей хореографией, романтическими и комическими сценами, потрясающими костюмами. Музыка Сергея Прокофьева вдохновенно передает эмоции и атмосферу сказки. Не случайно это одно из самых известных и любимых произведений в балетном мире. Международная труппа воплотит в жизнь совершенно новую постановку, где присутствует ярко выраженная классическая хореография как дань уважения прекрасному наследию, которое Петипа оставил нашему поколению, а также легкий неоклассическкий уклон, присущий работе Кристиано Принципато.

Полнометражный балет на сцене Кохтла-Ярвеского центра культуры - очень редкое явление. По словам директора центра культуры Светланы Коротковой, обычно они слышат от организаторов, что их сцена мала для таких постановок. Она надеется, что предстоящий спектакль развеет сложившийся стереотип.

- Представители Эстонского балетного агентства, приезжавшие на летний фестиваль "Музыка на воде", были очарованы нашим центром культуры, залом, убранством сцены и предложили показать здесь "Золушку", - комментирует вице-мэр по культуре и образованию Алевтина Ермакова. - Недавно приезжала команда вместе с постановщиком. Измерив сцену и оценив возможности, вынесли вердикт - декорации поместятся и показать здесь большой спектакль реально. Мы искренне рады, что горожанам и, в частности, поклонникам балетного искусства не придется ехать далеко, чтобы посмотреть волшебную историю любви и сказочных превращений, напоминающую о силе добра в нашем мире.

В "Золушке" сложная хореография, поэтому в Кохтла-Ярве приедут две труппы танцоров - в дневном и вечернем спектаклях задействованы разные артисты. Билет на сказочное представление может стать прекрасным подарком к 8 Марта.