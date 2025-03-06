В Ийзаку без разрешения выгрузили строительные отходы, возникшие при сносе пекарни

- Мы не сносим, а только вывозим, - сказал член правления "Expertline" Яанус Пярнпуу. - О разрешении должен был ходатайствовать все-таки тот, кто сносит. Теперь мы попросили это разрешение потому, что в Ийзаку имеются и другие подлежащие сносу объекты и тогда мы сможем вывозить образующиеся там отходы уже в разрешенное место.

Если департамент решит выдать такое разрешение, то не надо будет также увозить ранее сваленные там отходы, отметил Пярнпуу. Если разрешение не выдадут, то отходы увезут.

- Больше мы отходы туда не возили, последние грузы отправляли в Сомпа в BRD [ТОО "BRD Mineral". - Ред.], - не считает он такое решение разумным из-за дальности перевозки.

Штрафа не избежать

- Если работа уже сделана, то задним числом мы разрешение не выдаем, - ответила заведующая Ида- и Ляэне-Вирумааским бюро департамента окружающей среды Кятлин Лизденис и сказала, что они продолжат производство о проступке и какое-то наказание за деятельность без разрешения обязательно назначат. Юридическое лицо можно наказать за это штрафом до 200 тысяч евро.

При производстве по ходатайству о разрешении проанализируют также, выдали бы они разрешение, если бы его попросили вовремя. Тут в игру вступают вопросы природоохраны и сохранения ландшафта.