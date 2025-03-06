Строительные отходы после сноса, сваленные для заполнения поверхности почвы по соседству с бывшим попечительским домом в Ийзаку, стали причиной начатого Департамента окружающей среды производства о проступке.
В Ийзаку без разрешения выгрузили строительные отходы, возникшие при сносе пекарни
- Одну бумагу не попросили, - сказал алутагузеский волостной старейшина Тауно Выхмар, отметив, что на самом деле эту низинку уже много лет, еще со времен Ийзакуской волости, заполняли строительными отходами.
На этой недвижимости скоро построят волостной социальный дом, окрестности которого хотят превратить в красивую зеленую зону. Чтобы картина была более приятной и ухаживать за этим участком в дальнейшем было проще, надо некоторые места предварительно приподнять.
Сносят для нужд центра услуг
Выгруженные строительные отходы - кирпич и бетон - остались от бывшей пекарни, которую как раз сносили. Речь идет о строительстве части Ийзакуского центра услуг: на месте пекарни появятся вспомогательное здание и парковка центра.
В проекте сноса подробно расписано и то, что с какими отходами предпринять. Камни и бетон следует измельчить до фракции не крупнее 30 мм и складировать в предусмотренном месте максимально на расстоянии до 500 метров. Место, куда их вывезли, расположено примерно на таком расстоянии. Правда, отходы свалили неизмельченные.
Однако проблема возникла из-за того, что для складирования отходов таким образом необходимо разрешение Департамента окружающей среды. В конце позапрошлой недели, когда департамент обнаружил груду камней, об этом разрешении даже не спросили.
О разрешении вовремя не ходатайствовали
Департамент окружающей среды велел вернуть эти сваленные отходы на строительную площадку. Это до сих пор не сделано, так как на прошлой неделе вывозившее отходы от сноса ТОО "Expertline" подало наконец в департамент ходатайство о необходимом для складирования разрешении.
- Мы не сносим, а только вывозим, - сказал член правления "Expertline" Яанус Пярнпуу. - О разрешении должен был ходатайствовать все-таки тот, кто сносит. Теперь мы попросили это разрешение потому, что в Ийзаку имеются и другие подлежащие сносу объекты и тогда мы сможем вывозить образующиеся там отходы уже в разрешенное место.
Если департамент решит выдать такое разрешение, то не надо будет также увозить ранее сваленные там отходы, отметил Пярнпуу. Если разрешение не выдадут, то отходы увезут.
- Больше мы отходы туда не возили, последние грузы отправляли в Сомпа в BRD [ТОО "BRD Mineral". - Ред.], - не считает он такое решение разумным из-за дальности перевозки.
Штрафа не избежать
- Если работа уже сделана, то задним числом мы разрешение не выдаем, - ответила заведующая Ида- и Ляэне-Вирумааским бюро департамента окружающей среды Кятлин Лизденис и сказала, что они продолжат производство о проступке и какое-то наказание за деятельность без разрешения обязательно назначат. Юридическое лицо можно наказать за это штрафом до 200 тысяч евро.
При производстве по ходатайству о разрешении проанализируют также, выдали бы они разрешение, если бы его попросили вовремя. Тут в игру вступают вопросы природоохраны и сохранения ландшафта.
От результатов производства зависит, могут там оставаться уже сваленные отходы от сноса или их придется выкопать и увезти. В последнем случае сюда впредь ничего дополнительно вывозить нельзя.
Отходы от сноса - хороший наполнительный материал
Скоро в Ийзаку начнут сносить здание автостанции. Очень много строительных отходов образуется также, когда начнут снос школьного здания.
Отходы от сноса здания автостанции волость планирует сейчас все же вывезти на недвижимость бывшего попечительского дома. Большую часть отходов от сноса школьного здания - тоже, хотя часть их используют для формирования ландшафта окрестностей нового школьного здания.
- Строительные исходы используют таким образом для заполнения неровностей почвы во многих местах, - привел Тауно Выхмар в пример Кейласкую трассу здоровья, а также замеченные им по дороге из Пыльтсамаа в Вильянди сваленные возле дороги и ждущие разравнивания и озеленения кучи строительных отходов.
В смысле природоохраны такие отходы, конечно, разумнее использовать как можно ближе к тому месту, где они возникли, а не вывозить за десятки километров, отметил Выхмар.