В последние дни июня Нарва и Ида-Вирумаа станут местом встречи эстонцев со всего мира. В Нарве гости также смогут принять участие в Днях города и Нарвском забеге, которые будут объединены с программой ESTO.
Программа мероприятий ESTO переплетется с Днями Нарвы и спортивным забегом
Нарва вместе со своими соседями примет 28-30 июня XIII Всемирные дни Эстонии (ESTO 2025), программа которых в Ида-Вирумаа была представлена на пресс-конференции в понедельник, 3 марта.
На несколько дней Нарва станет центром крупных международных мероприятий, куда соберутся эстонцы со всего мира и представители разных национальностей как из Эстонии, так и из-за рубежа. Разнообразная программа включает в себя спорт, музыку, искусство, театр, молодежное движение, танцы и открытие новых и интересных исторических мест.
Главный организатор Нарвского забега Мати Лиллиаллик порадовался, что последние выходные июня соберут в Нарве много людей. "Я думаю, что в Нарвском забеге будет рекордное количество участников и рекордное количество иностранцев. Обязательно стоит приехать в Нарву на несколько дней".
Президент главного комитета ESTO Сирле Сёэт добавила, что спорт является хорошим интегратором. "Не нужно много говорить, но можно что-то сделать вместе. Мы надеемся, что у каждого участника ESTO завяжутся дружеские отношения с кем-нибудь из Нарвы или Ида-Вирумаа", - сказала главный организатор ESTO 2025, сообщив, что самые дальние гости приедут из Австралии.
Самым масштабным событием нарвской программы ESTO станет певческий праздник 29 июня на Западном дворе Нарвского замка, где певцы и исполнители народных танцев из Ида-Вирумаа выступят на одной сцене с эстонцами, проживающими за рубежом. На концерте будет гореть костер Всеобщего праздника песни. День завершится веселым народным гуляньем.
Планируется также проведение молодежного форума в Нарве и бизнес-форума в Нарва-Йыэсуу. "Мы хотим, чтобы участники ESTO знали, какие возможности работы и ведения бизнеса имеются в регионе", - пояснила Сирле Сёэт.
Помимо крупных мероприятий, можно будет принять участие в экскурсиях по Нарве, Нарва-Йыэсуу, Синимяэ, Силламяэ и Тойла. В эти выходные Дни города пройдут и в Силламяэ, где можно будет поучаствовать в различных мероприятиях.
Мэр Нарвы Катри Райк выразила надежду, что сотрудничество с соседями будет полезным и Нарва сможет стать культурной столицей Европы в 2037 году. "И статус финно-угорской столицы, и ESTO являются опытом того, как разрабатывать и реализовывать культурную программу в сотрудничестве с соседями и принимать гостей. Я очень рада, что эти мероприятия сближают нас и создают общее понимание", - сказала она.