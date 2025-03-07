Программа мероприятий ESTO переплетется с Днями Нарвы и спортивным забегом

Нарва вместе со своими соседями примет 28-30 июня XIII Всемирные дни Эстонии (ESTO 2025), программа которых в Ида-Вирумаа была представлена на пресс-конференции в понедельник, 3 марта.

На несколько дней Нарва станет центром крупных международных мероприятий, куда соберутся эстонцы со всего мира и представители разных национальностей как из Эстонии, так и из-за рубежа. Разнообразная программа включает в себя спорт, музыку, искусство, театр, молодежное движение, танцы и открытие новых и интересных исторических мест.

Главный организатор Нарвского забега Мати Лиллиаллик порадовался, что последние выходные июня соберут в Нарве много людей. "Я думаю, что в Нарвском забеге будет рекордное количество участников и рекордное количество иностранцев. Обязательно стоит приехать в Нарву на несколько дней".

Президент главного комитета ESTO Сирле Сёэт добавила, что спорт является хорошим интегратором. "Не нужно много говорить, но можно что-то сделать вместе. Мы надеемся, что у каждого участника ESTO завяжутся дружеские отношения с кем-нибудь из Нарвы или Ида-Вирумаа", - сказала главный организатор ESTO 2025, сообщив, что самые дальние гости приедут из Австралии.