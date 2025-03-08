Кохтла-ярвеская школа хочет стать государственной, называя причиной политические игры

Доверенное лицо профсоюза Малеваской основной школы Кохтла-Ярве Хелле Ленсу от имени коллектива школы написала в министерство, канцлеру права и в городскую управу Кохтла-Ярве, что работа школы нарушена из-за того, что город дважды организовывал безуспешные конкурсы по поиску директора. В то же время школьному сообществу непонятно, почему нынешний руководитель школы Эва Адамсон, которая уже три года официально является замещающей в обязанностях директора, не подходит городскому управлению.

Конкурс провалился

Кохтла-Ярвеское горуправление в середине ноября прошлого года объявило конкурс на замещение должности директора Малеваской основной школы. Задачей директора стала бы подготовка к объединению действующих в Ахтмеской части города Малеваской основной школы, Ахтмеской основной школы и Таммикуской основной школы в одно учреждение образования, которое действовало бы в дальнейшем под названием "Ийдлаская основная школа". Директор должен быть готов с 1 сентября этого года возглавить образуемую в результате объединения школу.

При голосовании за трех прошедших в финальный тур кандидатов вопрос был решен с большим перевесом голосов - победителем оказался малоизвестный здесь уроженец Тарту, молодой учитель математики Нарвской эстонской государственной гимназии Арле Куура. Пять из шести членов комиссии проголосовали за него. Однако затем он сообщил комиссии, что все же отказывается баллотироваться.

Затем комиссия решила провести новое голосование, а не признавать победителем второго по предыдущему результату кандидата - руководителя Малеваской основной школы Эву Адамсон, получившую один голос. При повторном голосовании Адамсон получила три голоса. Конкурирующий кандидат - нынешний директор Таммикуской основной школы Людмила Латт, член Центристской партии, тоже набрала три голоса.

После этого городская управа Кохтла-Ярве признала конкурс на замещение вакансии директора объединенной школы провалившимся.