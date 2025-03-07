Пт, 7.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Cообщи

Йыхвиские власти планируют реконструировать опасный перекресток на шоссе

Copy
Уйкалаский перекресток на шоссе Таллинн-Нарва.
Уйкалаский перекресток на шоссе Таллинн-Нарва. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik / Arhiiv

Йыхвиские волостные власти планируют реконструировать опасный перекресток в Уйкала на шоссе Таллинн-Нарва​, передает Rus.ERR.

Проект предусматривает изменение схемы движения, создание новой дороги, пешеходных дорожек и островка безопасности.

"Со стороны шоссе Таллинн-Нарва не будет поворота направо в сторону Йыхви на улицу Яама, и потом уже между улицей Яама и Пыллу будет новая автодорога и рядом будет пешеходная дорога. В октябре уже с основным проектом будем ходатайствовать на государственном уровне - у нас есть надежда получить до 70 процентов от стоимости этого проекта", - рассказал "Актуальной камере" помощник йыхвиского волостного старейшины Ильмар Аун.

Подробнее - в публикации на портале Rus.ERR.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Йыхви
Наверх