Йыхвиские власти планируют реконструировать опасный перекресток на шоссе

"Со стороны шоссе Таллинн-Нарва не будет поворота направо в сторону Йыхви на улицу Яама, и потом уже между улицей Яама и Пыллу будет новая автодорога и рядом будет пешеходная дорога. В октябре уже с основным проектом будем ходатайствовать на государственном уровне - у нас есть надежда получить до 70 процентов от стоимости этого проекта", - рассказал "Актуальной камере" помощник йыхвиского волостного старейшины Ильмар Аун.