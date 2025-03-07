В Нарве открылся прием заявок на субсидию для начинающих предпринимателей

Субсидия предназначена для малых предприятий и индивидуальных предпринимателей (FIE), зарегистрированных в Нарве не более 36 месяцев назад и с годовым оборотом до 80000 евро.

Средства можно будет использовать на запуск и развитие бизнеса, а также на повышение конкурентоспособности.​​

Городской бюджет выделил на программу 20000 евро. Субсидией можно покрыть до 50% стоимости проекта.

Подать заявку можно до 5 апреля в Нарвский департамент развития и экономики. Подробнее об этом можно узнать на городском веб-сайте Нарвы.