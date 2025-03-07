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В Нарве открылся прием заявок на субсидию для начинающих предпринимателей

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Нарвская горуправа, здание мэрии.
Нарвская горуправа, здание мэрии. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

В Нарве стартовал прием заявок на предпринимательскую субсидию. Начинающие предприниматели могут получить из городского бюджета до 6000 евро на развитие своего бизнес-проекта.​

Субсидия предназначена для малых предприятий и индивидуальных предпринимателей (FIE), зарегистрированных в Нарве не более 36 месяцев назад и с годовым оборотом до 80000 евро.

Средства можно будет использовать на запуск и развитие бизнеса, а также на повышение конкурентоспособности.​​

Городской бюджет выделил на программу 20000 евро. Субсидией можно покрыть до 50% стоимости проекта.

Подать заявку можно до 5 апреля в Нарвский департамент развития и экономики. Подробнее об этом можно узнать на городском веб-сайте Нарвы.

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Нарва
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