Стали доступны итоги большого исследования качества воздуха в Кохтла-Ярве

Департамент окружающей среды приглашает 19 марта в 16.00 в большой зал управы города Кохтла-Ярве (Кескаллеэ, 19), где будут представлены результаты исследования качества воздуха.

В ходе этого исследования оценивались качество воздуха, наличие запаховых помех и объем выбросов загрязняющих веществ в районе Ярве.

В прошлом году было подано более трехсот жалоб на неприятный запах, поэтому Департамент окружающей среды проводит как плановые, так и внеплановые проверки промышленных предприятий.

Цель исследования - комплексно оценить качество воздуха в районе Кохтла-Ярве и эффективность мер по снижению запахов. Прямые измерения качества воздуха и выбросов загрязняющих веществ проводились с апреля 2023 по август 2024 года включительно. Исследование заказал Департамент окружающей среды, финансировало Министерство климата, а выполнило ТОО "Keskkonnauuringute Keskus".

Самостоятельно о​знакомиться с итоговым отчетом можно, открыв или скачав его ЗДЕСЬ.​