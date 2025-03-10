В среду, 12 марта, в Силламяэ впервые состоится День Америки, который организует Посольство США в Таллинне в сотрудничестве с горуправой Силламяэ. Жителям города предлагают поучаствовать в открытых мероприятиях.
В Силламяэ впервые состоится День Америки
В 16.00 в Силламяэской библиотеке (ул. Виру, 26) состоится лекция журналиста Михаила Комашко "(По)явление американского кинематографа - возникновение и феномены" (на русском языке).
Киноиндустрия США, с одной стороны, является одним из самых крупных и влиятельных глобальных творческих процессов, но в то же время очень узнаваемым, со своей спецификой национальным кинематографом. Но как так получилось? Разговор о появлении кино и первых шагах: от технологии и ярмарочного развлечения к настоящему искусству. Под влиянием каких факторов эта индустрия развивалась в Америке? Через какие основные эпохи она прошла? Также речь пойдет и о некоторых феноменах, которые сформировал кинематограф США. Откуда черпали вдохновение и творческие методы? Кто привносил инновации? Почему появление звука все перевернуло? Какую роль занимали спецэффекты? И как контркультура спасла Голливуд?
В 18.00 в Силламяэском центре культуры состоится кинопоказ классической киноленты "Огни большого города" (1931, режиссер Чарли Чаплин). Этот немой фильм в жанре романтической трагикомедии сопровождается музыкой и звуковыми эффектами. Картина занимает первое место в списке среди 10 лучших романтических комедий по версии Американского института киноискусства и была включена в Национальный реестр фильмов США.
В тот же день пройдут встречи и кулинарные и спортивные мастер-классы сотрудников посольства и ассистентов преподавателей английского языка из США для учеников школ и посетителей детских и молодежных центров города.