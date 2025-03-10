В Силламяэ впервые состоится День Америки

Киноиндустрия США, с одной стороны, является одним из самых крупных и влиятельных глобальных творческих процессов, но в то же время очень узнаваемым, со своей спецификой национальным кинематографом. Но как так получилось? Разговор о появлении кино и первых шагах: от технологии и ярмарочного развлечения к настоящему искусству. Под влиянием каких факторов эта индустрия развивалась в Америке? Через какие основные эпохи она прошла? Также речь пойдет и о некоторых феноменах, которые сформировал кинематограф США. Откуда черпали вдохновение и творческие методы? Кто привносил инновации? Почему появление звука все перевернуло? Какую роль занимали спецэффекты? И как контркультура спасла Голливуд?