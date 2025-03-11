"Творческий переворот" поможет зарабатывать с помощью креатива

Вильяндиская академия культуры Тартуского университета и проект "Творческий поворот" Ида-Вируского центра предпринимательства объединяют творчество, предпринимательство и устойчивое развитие. Направленный на руководителей по интересам, учителей, молодых предпринимателей и других интересующихся творчеством людей проект, состоящий из трех этапов, стартует в апреле двухдневным дополнительным обучением "Творческий старт" в отеле "Toila SPA".

- Цель "Творческого переворота" - развитие креативного предпринимательства и поддержка предприимчивых идавирусцев, помогая им найти новые возможности для применения своих умений и идей, - пояснила проектный руководитель ЦУ "Ида-Вируский центр предпринимательства" Керсти Лийва.

Она добавила, что учебная серия для всех участников бесплатная и всех интересующихся креативом приглашают пополнить свои знания. "Проект даст необходимые инструменты для того, чтобы научиться зарабатывать доход креативом и протестировать жизнеспособность своих идей".

"Творческий старт" состоится в Тойла 5 и 12 апреля. "Мы приглашаем присоединиться к "Творческому старту" как начинающих, так и опытных деятелей, желающих осуществить свои идеи или только ищущих идею. После старта состоится осенний "Творческий хакатон", на котором можно будет протестировать свои идеи и вывести их на следующий уровень. На каждом этапе мы будем поддерживать и консультировать участников, прежний опыт не имеет значения", - заверила проектный руководитель Вильяндиской академии культуры ТУ Эвелин Лагле-Нымм.

Обучение будет проходить на эстонском языке, однако владение языком на высшем уровне у участников не предполагается.

Родившиеся в ходе "Творческого переворота" инновационные решения будут представлены в феврале следующего года в финале проекта "Творческий полет". Три самые выдающиеся команды проекта получат премию в размере 1000 евро и дальнейшую возможность инкубации в Центре креативного предпринимательства Вильяндиской академии культуры. Кроме получения денежного стимула участники смогут наладить хорошие контакты с сообществом для продвижения своих идей.

- Большая дополнительная ценность для участников - то, что после "Творческого полета" они получат уникальную возможность встретиться с предпринимателями, инвесторами, менторами и креативным сообществом. Благодаря этому можно будет найти партнеров для сотрудничества, с которыми продолжить развитие или вывод своих идей на рынок. Это значит, что все сильные идеи в случае хорошего сотрудничества ждет реальное практическое применение, - пояснила Керсти Лийва.