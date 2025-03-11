В пятницу вечером жители Йыхвиского микрорайона могли слышать мощный рев ликования. Что случилось? Ничего, кроме того, что в Йыхвиском спортхолле ида-вирумааский парень Елисей Захаров за несколько минут до конца игры забил за эстонскую сборную по футзалу решающий победный гол в ворота сборной Кыргызстана.