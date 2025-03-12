МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 13.03-20.03 Куда пойти в будни и на выходных

Суббота, 15 марта

* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - чемпионат Йыхви по быстрым шашкам.

* В Нарвском спортцентре в 10.00 - любительские соревнования по волейболу.

* В Доме спорта Кохтла-Ярве в шахматном зале на 3-м этаже в 10.30 - 6-й этап турнира по быстрым шахматам СК "Диагональ".

* В Ахтмеском спортхолле в 11.00 - открытый юношеский чемпионат Кохтла-Ярве по легкой атлетике.

* В Нарве на стадионе "Фама" - лига мастеров Эстонии по футболу: ФК "Narva Trans" - городская команда Пайде.

* В Паннъярве в Алутагузеском центре оздоровительного спорта в 15.00 - юношеский чемпионат Эстонии по лыжной эстафете.

В марте в ледовых холлах Кохтла-Ярве и Нарвы пройдут жаркие полуфинальные игры чемпионата Эстонии по хоккею. Все три клуба из Ида-Вирумаа продолжают борьбу. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею, полуфинал: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - "Välk 494" (Тарту).

* В Нарвском ледовом холле в 16.30 - чемпионат Эстонии по хоккею, полуфинал: "PSK" (Нарва) - СК "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве).

Воскресеньее, 16 марта

* В Паннъярве в Алутагузеском центре оздоровительного спорта в 10.00 - юношеский чемпионат Эстонии по лыжным гонкам, общий старт.

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею, полуфинал: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - "Välk 494" (Тарту). NB! Игра состоится в случае субботней победы тартусцев.

* В Нарвском ледовом холле в 16.30 - чемпионат Эстонии по хоккею, полуфинал: "PSK" (Нарва) - СК "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве). NB! Игра состоится, если в субботу победят нарвитяне.

Четверг, 20 марта