Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 13 по 20 марта.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 13.03-20.03 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Четверг, 13 марта
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 11.00 - День народного танца Ида-Вирумаа. Выступают детские и молодежные группы народного танца. Гость программы - танцевальный ансамбль "Sõprus" (Таллинн). Вход свободный.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 12.00 в рамках проекта "Кино в Ругодиве" - ретроспектива "Кроманов - 99": показ фильма "Новый нечистый из преисподней" (1964) Григория Кроманова, известного эстонского театрального и кинорежиссера. Фильм на эстонском языке с русскими субтитрами. Билет - 3,50 евро.
* В Кохтла-Ярвеском читальном зале (ул. Тууслари, 19) в 16.00 - литературный вечер "День родного языка. Мейнхард Лакс". Гость библиотеки - Николай Павленко.
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "40 aastat laval" / "40 лет на сцене", концерт поп-группы "Joy" (Австрия). Билет - 27,20-48,40 евро.
* В Кивиылиском народном доме в 19.00 - "Kõbus ja lõbus", спектакль Пилле Пюрг. Билет - 21-24 евро.
Пятница, 14 марта
* В кафе Кохтла-Ярвеского центра культуры в 15.00 - День родного языка: чаепитие, сладкий стол и беседа на тему "Создавая красоту и звучание в нашем языке..." / "Luues ilu ja kõla me keeles...". В гостях диалектолог Кая Тойкка. Музыкальные интерлюдии на аккордеоне исполнит Эльда Кяэр. Участие бесплатное.
* В Силламяэ в молодежном центре по интересам "Улей" в 16.00 - художественно-музыкальный салон. Надежда Пополитова: "Millest vaikivad fotod?" / "О чем молчат фотографии?". Закрытие фотовыставки "Ассоциации", встреча с фотографом Надеждой Пополитовой. Встреча с автором-исполнителем вокальных произведений Еленой Сабининой (романсы, авторские песни).
* В Ийзакуском народном доме в 17.00 - концерт Фонда музыкантов Пилле Лилль (PLMF), посвященный Дню родного языка. Вход свободный.
* В Сондаском общественном доме в 18.00 - поэтическо-музыкальный вечер, посвященный Дню родного языка.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 19.00 - концерт: "Времена года" Вивальди. Билет - 17,60-21,60 евро.
Суббота, 15 марта
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - детский чат: День родного языка. Информация: тел. 337 0536, Реэт Калдур.
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 13.00 - VII песенный конкурс Ханса Хиндпере "Kõnnib kevad..." / "Весна идет...". В конкурсе примут участие вокальные ансамбли со всей Эстонии. Гость - Вольдемар Куслап. Билет - 3 евро.
* В Йыхви в здании бывшей конторы "Эстонсланца" (ул. Яама, 10) в 13.00 любительский театр "Театри кода" представит юмористический спектакль "Юбилей" по мотивам одноименной пьесы Антона Чехова. Стоимость билетов - от 5 до 10 евро.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 14.00 - концерт "Pilet kinno" / "Билетик в кино". Выступают молодежный вокальный ансамбль "Illusio" и вокальная студия "Kelluke". Билет - 5 евро.
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 15.00 - весенний концерт. Выступят танцевальный коллектив и хор Общества ингерманландских финнов Ида-Вирумаа. Вход по билету на выставку.
* В Силламяэском центре культуры в 18.00 - "Lühietendused Sillamäel" / "Короткие встречи в Силламяэ". Это возможность пообщаться в неформальной обстановке с актерами Русского театра Эстонии. Во встрече примут участие Алина Кармазина, Марина Малова, Александр Кучмезов, Татьяна Егорушкина и Анна Сергеева. Билет - 10 евро.
* В Нарве в концертном доме "Женева" в 18.00 - "Italian Giuseppe Verdi String Orchestra", концерт струнного оркестра. В программе: Верди, Вивальди и Россини. Билет - 26,60 евро.
Воскресеньее, 16 марта
* В Йыхвиском концертном доме в 15.00 - "Vallatud viisid ja vulisevad veed", концертный тур "Lottemaa".
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 16.00 - "Свет далекой звезды", концерт, посвященный памяти ушедших звезд мировой и эстонской эстрады. Выступят: Мария Веретенина - оперная певица, сопрано, Мария Кондратьева - оперная певица, Гуннар Лохо - музыкант, продюсер, Лийза Ууккиви - певица, Сергей Маасин - певец, продюсер. Концертная программа будет вестись на эстонском языке. Билет - 10 евро.
Вторник, 18 марта
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Italian Giuseppe Verdi String Orchestra", концерт струнного оркестра. В программе: Верди, Вивальди и Россини. Билет в зависимости от места - 13-34 евро.
Среда, 19 марта
* В Йыхвиском концертном доме с 9.50 - Ида-Вирумааский фестиваль школьных театров; день первый. Программа: www.huvikeskus.info.
Четверг, 20 марта
* В Йыхвиском концертном доме с 9.45 - Ида-Вирумааский фестиваль школьных театров; день второй. Программа: www.huvikeskus.info.
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 16.00 - открытие выставки живописи Юлии Янченко. Вход свободный.
* В Йыхвиской гимназии - ночной певческий праздник "Südames kantud laulud": 18.30 - общее шествие от Йыхвиской музыкальной площади до Йыхвиской гимназии, где выступят приглашенные хоры, а также все вместе исполнят известные и любимые песни. Мероприятие бесплатное.
СПОРТ
Четверг, 13 марта
* В спортзале Ийзакуской гимназии в 19.30 - национальная волейбольная лига, 1-я по силе группа, 1/16 финала: ВК "Idablokk" - "Saku Võrgutajad".
Пятница, 14 марта
* В Йыхвиском спортхолле в 19.30 - национальная баскетбольная лига: БК "Karjamaa" (Йыхви) - Йыхвиская гимназия.
Суббота, 15 марта
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - чемпионат Йыхви по быстрым шашкам.
* В Нарвском спортцентре в 10.00 - любительские соревнования по волейболу.
* В Доме спорта Кохтла-Ярве в шахматном зале на 3-м этаже в 10.30 - 6-й этап турнира по быстрым шахматам СК "Диагональ".
* В Ахтмеском спортхолле в 11.00 - открытый юношеский чемпионат Кохтла-Ярве по легкой атлетике.
* В Нарве на стадионе "Фама" - лига мастеров Эстонии по футболу: ФК "Narva Trans" - городская команда Пайде.
* В Паннъярве в Алутагузеском центре оздоровительного спорта в 15.00 - юношеский чемпионат Эстонии по лыжной эстафете.
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею, полуфинал: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - "Välk 494" (Тарту).
* В Нарвском ледовом холле в 16.30 - чемпионат Эстонии по хоккею, полуфинал: "PSK" (Нарва) - СК "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве).
Воскресеньее, 16 марта
* В Паннъярве в Алутагузеском центре оздоровительного спорта в 10.00 - юношеский чемпионат Эстонии по лыжным гонкам, общий старт.
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею, полуфинал: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - "Välk 494" (Тарту). NB! Игра состоится в случае субботней победы тартусцев.
* В Нарвском ледовом холле в 16.30 - чемпионат Эстонии по хоккею, полуфинал: "PSK" (Нарва) - СК "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве). NB! Игра состоится, если в субботу победят нарвитяне.
Четверг, 20 марта
* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - викторина. Приглашаются команды из 3-х участников. Командам необходимо зарегистрироваться не позднее 19 марта по тел. 336 6963 или keithy.rego@alutagusevald.ee.
РАЗНОЕ
Четверг, 13 марта
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская для детей 10 лет и старше.
* В Нарвской ратуше в 17.30 - лекция по истории Нарвы: доисторический период (конец последнего ледникового периода - начало XIII века). Лектор Мадис Туудер. Лекция на эстонском языке. Бесплатно.
Суббота, 15 марта
* В Вирумааском колледже Таллиннского технического университета (аудитория 9) с 11.00 до 14.30 - учебный день серебряных талантов "Kõnele end nähtavaks" / "Говорите так, чтобы вас заметили". Обучение ведет эксперт по публичным выступлениям и тренер по речи Ану Тяхемаа. Обучение предназначено для всех жителей Ида-Вирумаа старше 50 лет, желающих повысить свою конкурентоспособность на рынке труда и в бизнесе. Бесплатно.
* В художественной студии "Algus" (Кохтла-Ярве, ул. Малева, 49) клуба "Ахтме" в 11.00 - мастер-класс "Коллаж". Вход бесплатный. Информация по тел. 5306 6275.
Воскресеньее, 16 марта
* В Йыхвиском спортхолле с 12.00 до 17.00 - день батута. Билет на один час - 10 евро, на неограниченный период времени - 15 евро, семейный билет - 25 евро.
Среда, 19 марта
* В Ийзакуской библиотеке в 14.00 - дискуссия: полуденная беседа "Meie kaunis emakeel" / "Наш прекрасный родной язык".
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 - рассказы о путешествиях: Аво Кийр в Японии. Информация: тел. 337 0444, Катрин Рего.
* В Нарвской ратуше в 17.30 - лекция по истории Нарвы: Датский период и период Ливонского ордена (начало XIII - середина XVI веков). Лектор Мадис Туудер. Лекция на русском языке. Бесплатно.
Четверг, 20 марта
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская для детей 10 лет и старше.
* В Нарвской ратуше в 17.30 - лекция по истории Нарвы: Датский период и период Ливонского ордена (начало XIII - середина XVI веков). Лектор Мадис Туудер. Лекция на русском языке. Бесплатно.
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