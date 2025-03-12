Эксперт: нарвский рынок недвижимости резко отреагировал на рост стоимости отопления

Игорь Хабал сказал, что в Нарве количество сделок с недвижимостью после начала войны в Украине сократилось – заинтересованных лиц и трансграничной активности стало меньше, но до прошлого года медианная цена всё же росла. «До сих пор стоимость центрального отопления искусственно поддерживалась на низком уровне, однако менее чем за два года затраты увеличились более чем вдвое, в результате чего отопление в регионе стало одним из самых дорогих в Эстонии. Быстрый рост коммунальных расходов оказал влияние на сектор недвижимости в Нарве, где медианная цена квадратного метра квартиры за последние шесть месяцев упала на 9,2%, а количество сделок – на 6,1% по сравнению с предыдущим полугодием», – сказал Хабал.