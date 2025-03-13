Труппа "Театри кода" откроет новую страницу биографии

Пьеса-шутка "Юбилей" написана Чеховым больше ста лет назад - в 1891 году, но остается актуальной в любые времена. Именно поэтому актеры любительского театра "Театри кода", образовавшегося в 2020 году, начали свою творческую биографию именно с этой постановки. Режиссеры - Марина и Василий Алферовы.

Дебют оказался удачным, спектакль показали девять раз на различных сценических площадках региона - на мызе Кукрузе, в Кохтла-Ярвеском центре культуры, Кивиылиском народном доме. На пятом международном фестивале любительских театров "Все дороги ведут в театр", который проводит Ида-Вирумааский центр профессионального образования в Силламяэ, "Театри кода" получил премии за лучшую мужскую и женскую роли, а также приз зрительских симпатий.

- "Юбилей" возвращается на сцену, - подчеркнул один из инициаторов создания любительского театра и исполнитель главной роли Иван Баумбах. - После закрытия мызы Кукрузе мы долго искали новое место для репетиций, нашли его в Йыхви, в здании бывшей конторы "Эстонсланца". Переехали, своими руками сделали ремонт и оборудовали сцену - теперь будем приглашать зрителей сюда.

Актеры ждут новых зрителей и тех, кто уже видел эту постановку, гарантируя новые впечатления, готовы вновь доказать, что театр - живой организм и каждый спектакль - особенный.