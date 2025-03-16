21 марта в Йыхви выступят АЛИКА и музыканты из Лихтенштейна

В пятницу, 21 марта, в Йыхвиском концертном доме выступят Михаэль Зеле и группа "The Beauty of Gemina" из Лихтенштейна. Фото: Julian Konrad

Исполнителей из Эстонии и Лихтенштейна соберет в Йыхвиском концертном доме на фестивале "EST-LI: Sound Connections" музыкант и прежде всего главный организатор культурной жизни Силламяэ Владимир Высоцкий. Насколько известно, это первый раз, когда в Эстонии можно будет насладиться разнообразной и интересной музыкой, создаваемой в небольшой стране, расположенной между Швейцарией и Австрией. Концерты пройдут в течение одного вечера в камерном и большом залах Йыхвиского концертного дома.

The Beauty Of Gemina. Фото: Erakogu "EST-LI: Sound Connections" 21. märtsil Jõhvi kontserdimajas Двери открываются в 18.00 DJ TYÖMIK BASSOFSKY В 18.30 в камерном зале Trimolon (FL) В 19.30 в большом зале ALIKA В 20.30 DJ TYÖMIK BASSOFSKY В 20.45 в камерном зале GEORGY (FL/UK) В 21.30 в большом зале The Beauty of Gemina (FL) Билеты в продаже в Piletilevi.

Уроженец Лихтенштейна вокалист и продюсер Михаэль Зеле 18 лет назад создал в Швейцарии исполняющую меланхолический альтернативный рок группу "The Beauty of Gemina" (TBOG), ставшую известной как в Европе, так и в Южной Америке. Группа выступала в 25 странах и дала более 300 концертов. Ее песни и альбомы занимают первые места в рейтингах альтернативного рока как в Германии, так и в Швейцарии.