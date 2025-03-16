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21 марта в Йыхви выступят АЛИКА и музыканты из Лихтенштейна

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Вечером 21 марта на сцене большого зала Йыхвиского концертного дома выступит АЛИКА со своей группой.
Вечером 21 марта на сцене большого зала Йыхвиского концертного дома выступит АЛИКА со своей группой. Фото: Ilja Smirnov

В пятницу в Йыхвиском концертном доме в течение одного вечера пройдет фестиваль, на котором перед зрителями выступят любимая певица АЛИКА и ее группа, а также три артиста из небольшой европейской страны Лихтенштейн, в том числе известные исполнители альтернативного рока - группа "The Beauty of Gemina".

В пятницу, 21 марта, в Йыхвиском концертном доме выступят Михаэль Зеле и группа "The Beauty of Gemina" из Лихтенштейна.
В пятницу, 21 марта, в Йыхвиском концертном доме выступят Михаэль Зеле и группа "The Beauty of Gemina" из Лихтенштейна. Фото: Julian Konrad

Исполнителей из Эстонии и Лихтенштейна соберет в Йыхвиском концертном доме на фестивале "EST-LI: Sound Connections" музыкант и прежде всего главный организатор культурной жизни Силламяэ Владимир Высоцкий. Насколько известно, это первый раз, когда в Эстонии можно будет насладиться разнообразной и интересной музыкой, создаваемой в небольшой стране, расположенной между Швейцарией и Австрией. Концерты пройдут в течение одного вечера в камерном и большом залах Йыхвиского концертного дома.  

The Beauty Of Gemina.
The Beauty Of Gemina. Фото: Erakogu

"EST-LI: Sound Connections"

21. märtsil Jõhvi kontserdimajas

Двери открываются в 18.00

DJ TYÖMIK BASSOFSKY

В 18.30 в камерном зале

Trimolon (FL)

В 19.30 в большом зале

ALIKA

В 20.30 DJ TYÖMIK BASSOFSKY

В 20.45 в камерном зале

GEORGY (FL/UK)

В 21.30 в большом зале

The Beauty of Gemina (FL)

Билеты в продаже в Piletilevi.

Уроженец Лихтенштейна вокалист и продюсер Михаэль Зеле 18 лет назад создал в Швейцарии исполняющую меланхолический альтернативный рок группу "The Beauty of Gemina" (TBOG), ставшую известной как в Европе, так и в Южной Америке. Группа выступала в 25 странах и дала более 300 концертов. Ее песни и альбомы занимают первые места в рейтингах альтернативного рока как в Германии, так и в Швейцарии. 

Обладающий харизматическим и глубоким тембром голоса Михаэль Зеле рассказывает через свои мелодии сумрачно прекрасные и страстные истории, в звуковом языке которых можно найти ассоциации со звучанием культовой британской группы конца 1970 годов "Joy Division".

Десять песен из вышедшего в сентябре прошлого года альбома "Songs Of Homecoming" отправят слушателей в эмоциональное и впечатляющее звуковое путешествие. Звуковой ландшафт сочетает в себе как электронные элементы, так и гитарные риффы Зеле, создавая элегантную музыку, блуждающую в сумерках. 

АЛИКА, которая выйдет на сцену Йыхвиского концертного дома со своей группой, начиная с победы в шоу "Eesti otsib superstaar", показывает себя очень разносторонней исполнительницей. Она успешно представляла Эстонию на конкурсе песни Евровидения, а также исполнила вместе с ида-вируской молодежью песни Олава Эхала. Йыхвиский концерт предложит как радость узнавания, так и сюрпризы.

В состав джазового трио "Trimolon" входят пианист Стефан Фроммелт, басист Флориан Кинг и барабанщик Марвин Студер, рисующие перед слушателями звуковой пейзаж, в котором сочетаются оригинальное творчество и импровизация, современный язык звуков и выдержки из музыкальной истории. Трио утверждает на своей домашней странице, что в его музыке есть нежность, энергия рок-групп, красота, эмоции и приключения. 

Имеющая лихтенштейнские и македонские корни, но работающий сейчас в Лондоне вокалистка и продюсер Georgy сочетает в своем выступлении уникальное звучание голоса и эмоции.

В начале и в перерывах между концертами фестивальную атмосферу будет создавать DJ TYÖMIK BASSOFSKY, один из самых популярных диджеев в Ида-Вирумаа.

Организатором однодневного фестиваля выступает "VFest", ранее известный как "Jazz Time Fest". По словам его руководителя Владимира Высоцкого, "VFest" приобрел новый облик и масштаб и примет артистов мирового уровня, вдохновляя как публику, так и молодых творцов. Грандиозный финал фестиваля состоится в последние выходные апреля: концерты пройдут 26 апреля в Силламяэском центре культуры и 27 апреля в большом зале Йыхвиского концертного дома.

Главного исполнителя этих концертов Высоцкий обещает назвать в ближайшее время.

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