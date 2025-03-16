В пятницу в Йыхвиском концертном доме в течение одного вечера пройдет фестиваль, на котором перед зрителями выступят любимая певица АЛИКА и ее группа, а также три артиста из небольшой европейской страны Лихтенштейн, в том числе известные исполнители альтернативного рока - группа "The Beauty of Gemina".
21 марта в Йыхви выступят АЛИКА и музыканты из Лихтенштейна
Исполнителей из Эстонии и Лихтенштейна соберет в Йыхвиском концертном доме на фестивале "EST-LI: Sound Connections" музыкант и прежде всего главный организатор культурной жизни Силламяэ Владимир Высоцкий. Насколько известно, это первый раз, когда в Эстонии можно будет насладиться разнообразной и интересной музыкой, создаваемой в небольшой стране, расположенной между Швейцарией и Австрией. Концерты пройдут в течение одного вечера в камерном и большом залах Йыхвиского концертного дома.
"EST-LI: Sound Connections"
21. märtsil Jõhvi kontserdimajas
Двери открываются в 18.00
DJ TYÖMIK BASSOFSKY
В 18.30 в камерном зале
Trimolon (FL)
В 19.30 в большом зале
ALIKA
В 20.30 DJ TYÖMIK BASSOFSKY
В 20.45 в камерном зале
GEORGY (FL/UK)
В 21.30 в большом зале
The Beauty of Gemina (FL)
Уроженец Лихтенштейна вокалист и продюсер Михаэль Зеле 18 лет назад создал в Швейцарии исполняющую меланхолический альтернативный рок группу "The Beauty of Gemina" (TBOG), ставшую известной как в Европе, так и в Южной Америке. Группа выступала в 25 странах и дала более 300 концертов. Ее песни и альбомы занимают первые места в рейтингах альтернативного рока как в Германии, так и в Швейцарии.
Десять песен из вышедшего в сентябре прошлого года альбома "Songs Of Homecoming" отправят слушателей в эмоциональное и впечатляющее звуковое путешествие. Звуковой ландшафт сочетает в себе как электронные элементы, так и гитарные риффы Зеле, создавая элегантную музыку, блуждающую в сумерках.
В начале и в перерывах между концертами фестивальную атмосферу будет создавать DJ TYÖMIK BASSOFSKY, один из самых популярных диджеев в Ида-Вирумаа.
Организатором однодневного фестиваля выступает "VFest", ранее известный как "Jazz Time Fest". По словам его руководителя Владимира Высоцкого, "VFest" приобрел новый облик и масштаб и примет артистов мирового уровня, вдохновляя как публику, так и молодых творцов. Грандиозный финал фестиваля состоится в последние выходные апреля: концерты пройдут 26 апреля в Силламяэском центре культуры и 27 апреля в большом зале Йыхвиского концертного дома.
Главного исполнителя этих концертов Высоцкий обещает назвать в ближайшее время.