Квартирные товарищества, расположенные на улице Ридакюла и улице Салу в Ахтме, направили городской управе письмо, в котором сообщают, что и дети, и взрослые постоянно приносят еду в скейт-парк на улице Ридакюла, что привлекает птиц.

На скейт-парке, на крышах, стенах и окнах домов испражняются полчища птиц, что ставит под угрозу благополучие и здоровье жильцов и вызывает дополнительные затраты на уборку.

Жители жалуются, что в скейт-парк привозят различные биоотходы: хлеб, макароны, колбасу и крупы.

Помимо прочего, более крупные крылатые насмерть заклевывают более мелких, а тушки остаются там валятся.

КТ просят городские власти решить проблему.