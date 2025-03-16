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Жители Ахтме жалуются на кормление птиц (1)

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Птицы в городе.
Птицы в городе. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Несколько квартирных товариществ в Ахтмеской части Кохтла-Ярве обратились к городским властям с просьбой сделать что-нибудь с людьми, которые кормят птиц, в результате чего там загрязняется жизненная среда.

Квартирные товарищества, расположенные на улице Ридакюла и улице Салу в Ахтме, направили городской управе  письмо, в котором сообщают, что и дети, и взрослые постоянно приносят еду в скейт-парк на улице Ридакюла, что привлекает птиц.

На скейт-парке, на крышах, стенах и окнах домов испражняются полчища птиц, что ставит под угрозу благополучие и здоровье жильцов и вызывает дополнительные затраты на уборку.

Жители жалуются, что в скейт-парк привозят различные биоотходы: хлеб, макароны, колбасу и крупы.

Помимо прочего, более крупные крылатые насмерть заклевывают более мелких, а тушки остаются там валятся.

КТ просят городские власти решить проблему.

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