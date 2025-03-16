Несколько квартирных товариществ в Ахтмеской части Кохтла-Ярве обратились к городским властям с просьбой сделать что-нибудь с людьми, которые кормят птиц, в результате чего там загрязняется жизненная среда.
Квартирные товарищества, расположенные на улице Ридакюла и улице Салу в Ахтме, направили городской управе письмо, в котором сообщают, что и дети, и взрослые постоянно приносят еду в скейт-парк на улице Ридакюла, что привлекает птиц.
На скейт-парке, на крышах, стенах и окнах домов испражняются полчища птиц, что ставит под угрозу благополучие и здоровье жильцов и вызывает дополнительные затраты на уборку.
Жители жалуются, что в скейт-парк привозят различные биоотходы: хлеб, макароны, колбасу и крупы.
Помимо прочего, более крупные крылатые насмерть заклевывают более мелких, а тушки остаются там валятся.
КТ просят городские власти решить проблему.