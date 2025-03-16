Шесть голов спасателя из Ида-Вирумаа вывели команду Йыхви в финал Кубка Эстонии

В полуфинале финального турнира Кубка закрытых помещений в Тарту Йыхвиский "Феникс" разгромил команду из Рыуге "Саунамаа" со счетом 12:3. Половину голов Йыхви забил Елисей Захаров.

Кроме него, два гола забили Степан Карханин и Владислав Фризен. Авторами одного гола стали Матвей Минаев и Яспер Йонел Енок.

Во втором полуфинале Таллинский "Бункер Партнер" победил Тартуский Равенс со счетом 2:0.

Финал кубка между "Фениксом" и «Бункер Партнером» пройдет в Тарту в воскресенье в спортивном здании «A le Coq» в 14.

Его можно будет посмотреть на YouTube на канале Эстонского футбольного союза.