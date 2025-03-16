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Шесть голов спасателя из Ида-Вирумаа вывели команду Йыхви в финал Кубка Эстонии

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Елисей Захаров забил за йыхвискую команду шесть голов.
Елисей Захаров забил за йыхвискую команду шесть голов. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Шесть голов Елисея Захарова, который в повседневной жизни​ работает спасателем в Ида-Вирумаа, помогли Йыхвискому "Фениксу" третий год подряд выйти в финал Кубка Эстонии по футзалу.

В полуфинале финального турнира Кубка закрытых помещений в Тарту Йыхвиский "Феникс" разгромил команду из Рыуге "Саунамаа" со счетом 12:3. Половину голов Йыхви забил Елисей Захаров.

Кроме него, два гола забили Степан Карханин и Владислав Фризен. Авторами одного гола стали Матвей Минаев и Яспер Йонел Енок.

Во втором полуфинале Таллинский "Бункер Партнер" победил Тартуский Равенс со счетом 2:0.

Финал кубка между "Фениксом" и «Бункер Партнером» пройдет в Тарту в воскресенье в спортивном здании «A le Coq» в 14.

Его можно будет посмотреть на YouTube на канале Эстонского футбольного союза. 

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