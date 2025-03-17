Несчастный случай произошел в торговом центре в Нарве

Как сообщается в сводке происшествий Идаского спасательного центра, вечером в пятницу, 14 марта, в 22.18, спасателей вызвали в торговый центр на нарвской улице Фама. Там внутри здания проводились строительные работы, во время которых обрушился подвесной потолок. Под обрушение попали люди.