Йыхвиская школа хочет избавиться от вызывающего конфликты автомата для продажи снеков

Кесклиннаская школа Йыхви недовольна ситуацией, когда возле установленного в здании автомата со снеками и напитками собираются ученики и происходит нарушение порядка, поэтому руководство школы попросило увезти его. К тому же предлагаемое в этом автомате не полезно для здоровья детей.
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Директор Кесклиннаской школы Ирина Шульгина сказала, что автомат со снеками и напитками находится в той стороне здания, где расположены бассейн и спортзал, поэтому управляет этим муниципальное учреждение "Jõhvi Sport", однако ученики любят там собираться.