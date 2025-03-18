Вт, 18.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Cообщи
Для подписчиков

Йыхвиская школа хочет избавиться от вызывающего конфликты автомата для продажи снеков

Copy
Расположенный в Кесклиннаской школе Йыхви автомат со снеками и напитками летом вывезут из здания.
Расположенный в Кесклиннаской школе Йыхви автомат со снеками и напитками летом вывезут из здания. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Кесклиннаская школа Йыхви недовольна ситуацией, когда возле установленного в здании автомата со снеками и напитками собираются ученики и происходит нарушение порядка, поэтому руководство школы попросило увезти его. К тому же предлагаемое в этом автомате не полезно для здоровья детей.

Директор Кесклиннаской школы Ирина Шульгина сказала, что автомат со снеками и напитками находится в той стороне здания, где расположены бассейн и спортзал, поэтому управляет этим муниципальное учреждение "Jõhvi Sport", однако ученики любят там собираться.

Издевательства и нарушения порядка

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх