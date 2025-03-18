Йыхвиская школа хочет избавиться от вызывающего конфликты автомата для продажи снеков

Расположенный в Кесклиннаской школе Йыхви автомат со снеками и напитками летом вывезут из здания.

Кесклиннаская школа Йыхви недовольна ситуацией, когда возле установленного в здании автомата со снеками и напитками собираются ученики и происходит нарушение порядка, поэтому руководство школы попросило увезти его. К тому же предлагаемое в этом автомате не полезно для здоровья детей.