ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО Тартуские болельщики ликовали в ледовом холле Кохтла-Ярве

На играх, проходивших в присутствии 350 зрителей, тартуские болельщики составляли едва ли десятую часть аудитории, но порой им удавалось создать у своей команды ощущение домашнего холла, громко скандируя "Тарту! Тарту!". Это было особенно необходимо в конце обоих матчей, когда опытные тартусцы одолели команду Кохтла-Ярве, многим из игроков которой не исполнилось и 20 лет.