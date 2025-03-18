Вт, 18.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Cообщи
Для подписчиков

ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО Тартуские болельщики ликовали в ледовом холле Кохтла-Ярве

Copy

Если неделю назад молодая команда "Everest" из Кохтла-Ярве удивила болельщиков двумя победами в полуфинальной серии в Тарту над "Välk 494", выигравшей основной турнир, то в минувшие выходные именно тартуские болельщики праздновали победу в двух матчах, сыгранных в ледовом холле Кохтла-Ярве.

На играх, проходивших в присутствии 350 зрителей, тартуские болельщики составляли едва ли десятую часть аудитории, но порой им удавалось создать у своей команды ощущение домашнего холла, громко скандируя "Тарту! Тарту!". Это было особенно необходимо в конце обоих матчей, когда опытные тартусцы одолели команду Кохтла-Ярве, многим из игроков которой не исполнилось и 20 лет.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Спорт
Наверх