Если неделю назад молодая команда "Everest" из Кохтла-Ярве удивила болельщиков двумя победами в полуфинальной серии в Тарту над "Välk 494", выигравшей основной турнир, то в минувшие выходные именно тартуские болельщики праздновали победу в двух матчах, сыгранных в ледовом холле Кохтла-Ярве.
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ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Тартуские болельщики ликовали в ледовом холле Кохтла-Ярве
На играх, проходивших в присутствии 350 зрителей, тартуские болельщики составляли едва ли десятую часть аудитории, но порой им удавалось создать у своей команды ощущение домашнего холла, громко скандируя "Тарту! Тарту!". Это было особенно необходимо в конце обоих матчей, когда опытные тартусцы одолели команду Кохтла-Ярве, многим из игроков которой не исполнилось и 20 лет.