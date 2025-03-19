Малолетние виновники возгорания успешно скрылись с места происшествия до приезда пожарной машины.
Пожарные потушили небольшой костер в районе Старого города Нарвы
Как рассказали в Идаском спасательном центре, во вторник 18 марта в 16.44 поступило сообщение о возгорании на открытой местности в Нарве на улице Карья, недалеко от старого здания поликлиники. На месте происшествия видели убегающих детей.
Прибывшим спасателям пришлось тушить костер, в котором в металлической корзине горели какие-то провода.