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Пожарные потушили небольшой костер в районе Старого города Нарвы

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Детская шалость - костер, в котором в металлической корзине горели какие-то провода.
Детская шалость - костер, в котором в металлической корзине горели какие-то провода. Фото: Ida päästekeskus

Малолетние виновники возгорания успешно скрылись с места происшествия до приезда пожарной машины.​

Как рассказали в Идаском спасательном центре, во вторник 18 марта в 16.44 поступило сообщение о возгорании на открытой местности в Нарве на улице Карья, недалеко от старого здания поликлиники. На месте происшествия видели убегающих детей.

Прибывшим спасателям пришлось тушить костер, в котором в металлической корзине горели какие-то провода.

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Нарва
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