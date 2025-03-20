Жители улицы Эндла не захотели "переселяться" на улицу Пикри

Необходимость изменений возникла потому, что пространственная форма улицы Эндла в Кохтла-Ярве не соответствует законодательству, поскольку состоит из нескольких ответвлений дороги, которые визуально воспринимаются как отдельный объект, а нумерация зданий по улице Эндла нелогична. К некоторым земельным единицам и зданиям, которым присвоен адрес по улице Эндла, транспорт фактически подъезжает с дорог, которым вообще не присвоен топоним. При нумерации земельных единиц принцип четности не соблюдался и не отвечает требованию §48 (6) Закона о пространственных данных, согласно которому земельные единицы или здания, расположенные рядом друг с другом по одну сторону дорожного движения должны иметь нечетные номера, а четные номера - по другую сторону. Городское управление обязано привести адресную систему в порядок. Что и делается постепенно.