Юные лыжники из Алутагузе завоевали на родной трассе несколько медалей чемпионата Эстонии

В возрастном классе N16 трио лыжного клуба Алутагузе в составе Анетте Кивимяги, Мирты Раяс и Анетте Аху в субботу оставило всех своих конкуренток позади.

В классе М14 юноши из лыжного клуба Алутагузе Мартен Виркебау, Марек Валге и Сильвер Эвард заняли третье место.

В спринте с масс-стартом в воскресенье Херта Раяс завоевала серебряную медаль в возрастном классе N18. В классе N16 Анетте Кивимяги заняла пятое место, а Анетте Аху - шестое место.

Среди юношей из Алутагузе лучший результат в спринте показал Марек Валге, занявший пятое место в классе М14.

На чемпионате Эстонии по парному спринту, который прошел в пятницу на таллиннском Певческом поле, Анетте Аху и Анетте Кивимяги стали чемпионками в возрастном классе N16. Вторая команда из Алутагузе в составе Мирелль Кунингас и Мирты Раяс заняла пятое место.

В классе М16 юноши из Алутагузе Мартен Нургамаа и Андриас Ряэст заняли шестое место.

В классе N20 Кейтлин Кунингас и Херта Раяс заняли пятое место.