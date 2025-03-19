В Кохтла-Ярве арестован молодой мужчина, подозреваемый в наркопреступлении

В 2024 году в полицию поступила информация о возможной продаже наркотиков в Кохтла-Ярве. Для проверки полученных данных было начато уголовное производство, как рассказали в Идаской префектуре Департамента полиции и погранохраны.

По словам следователя Йыхвиского отделения полиции Каролины Ключанкиной, полиция установила, что к распространению наркотиков может быть причастен 24-летний мужчина, ранее известный правоохранительным органам из-за употребления наркотических веществ.

Его задержали в минувшую пятницу, 14 марта.

При обыске в доме задержанного полиция обнаружила около 400 граммов растительной смеси, которая, по словам самого подозреваемого, является коноплей. Точный состав изъятого вещества установит экспертиза.

"Мы очень благодарны всем, кто передает нам информацию. Если вы чувствуете запах конопли или замечаете подозрительные действия, сообщите об этом в полицию. Иногда даже небольшой фрагмент информации может оказаться крайне полезным и привести к задержанию подозреваемого, как это произошло в данном случае", - прокомментировала Ключанкина.

В отношении задержанного ведется уголовное производство по статье, рассматривающей незаконный оборот наркотических веществ в крупном размере. Расследование проводит Идаская префектура под руководством Вируской окружной прокуратуры.

Руководитель уголовного производства, прокурор Вируской окружной прокуратуры Ану Толук пояснила, что основная цель прокуратуры - предотвратить распространение наркотиков среди молодежи. "Хотя обстоятельства этого уголовного дела еще выясняются, нас тревожит тенденция, при которой молодые люди начинают употреблять наркотики все раньше и сталкиваются с серьезными проблемами. Мы прилагаем особые усилия для пресечения деятельности существующих и возникающих наркосетей, чтобы защитить здоровье и жизнь молодежи. Часто это включает в себя программы по решению проблем зависимости и анализ факторов, приведших человека к преступлению, поскольку это помогает вернуть потребителей и распространителей наркотиков на законопослушный путь", - сказала Толук.