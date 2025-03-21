Пенсии в апреле вырастут, но размер индексации у каждого будет свой

Правительство Эстонии приняло решение, согласно которому с 1 апреля пенсии увеличатся на 5,7%. В результате индексации средняя пенсия по старости вырастет до 817, а народная пенсия - до 393 евро, сообщает Департамент социального страхования

Уточняется, что повышение пенсии в результате индексации у каждого пенсионера будет разным. Цель индексации - поддерживать пенсии в равновесии с изменением зарплат и цен. Руководитель пенсионного направления Департамента социального страхования Алла Химма объясняет: "При индексации увеличиваются как базовая часть пенсии, так и годовой коэффициент. Базовая часть - это основа пенсии, она одинакова для всех получателей пенсии по старости, годовой же коэффициент влияет на размер пенсии в зависимости от вклада каждого человека в трудовую деятельность".

Департамент социального страхования пересчитает пенсии около 310 тысяч человек с учетом новых значений.

Каждый пенсионер сможет узнать размер своей новой пенсии с 1 апреля - и сделать это удобнее всего на государственном портале eesti.ee.

Химма напоминает, что 5 апреля в этом году выпадает на субботу: "С начала года действует новый порядок - если дата выплаты приходится на выходной день, то перечисления могут производиться в течение двух следующих рабочих дней. В апреле пенсии и социальные пособия будут переведены получателям в понедельник, 7 апреля".

Налоговое изменение

Для лиц в возрасте пенсионеров по старости необлагаемый подоходным налогом доход остается на уровне 776 евро в месяц. "Если пенсия превышает этот порог, то налогооблагаемой будет только сумма превышения, которая облагается подоходным налогом в размере 22%. Если пенсия ниже этого уровня, оставшуюся часть необлагаемого дохода можно применить к другим доходам, например, к зарплате", - пояснила Алла Химма.

Работающим пенсионерам рекомендуется проверить свою необлагаемую часть дохода, так как повышение пенсии может ее уменьшить.

Проверить и при необходимости изменить данные можно в самообслуживании Налогово-таможенного департамента.