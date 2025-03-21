Пограничники не разрешили немцу пронести в Эстонию пару портретов Путина

Как сообщили в Идаской префектуре Департамента полиции и погранохраны, 20 марта на Нарвский пограничный пункт на въезд в Эстонию прибыл гражданин Германии, у которого при досмотре вещей были обнаружены два календаря с изображением Путина. Вдобавок к ним имелеась при себе кокарда с изображением серпа и молота.