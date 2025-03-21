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Пограничники не разрешили немцу пронести в Эстонию пару портретов Путина

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На Нарвском погранпункте есть специальный контейнер для выбрасывания вещей с запрещенной символикой и всяких георгиевских лент.
На Нарвском погранпункте есть специальный контейнер для выбрасывания вещей с запрещенной символикой и всяких георгиевских лент. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Российскую сувенирную продукцию с портретами президента Путина эстонские пограничники приравняли к запрещенной символике.​

Как сообщили в Идаской префектуре Департамента полиции и погранохраны, 20 марта на Нарвский пограничный пункт на въезд в Эстонию прибыл гражданин Германии, у которого при досмотре вещей были обнаружены два календаря с изображением Путина. Вдобавок к ним имелеась при себе кокарда с изображением серпа и молота.

Путешественнику разъяснили, что такая символика запрещена в Эстонии. Тогда он отказался от всех этих предметов и утилизировал их, после чего смог продолжить путь в Эстонию.

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