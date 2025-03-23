В Нарве погиб пожилой водитель

На месте установили, как сообщили в Идаской префектуре Департамента полиции и погранохраны, что 72-летний мужчина за рулем автомобиля "Suzuki" во время движения задел дорожный знак, после чего машина врезалась в столб уличного освещения.

- Прибывший на место полицейский патруль попытался реанимировать водителя, затем реанимационные мероприятия продолжили медики, однако, к сожалению, спасти его жизнь не удалось. По предварительным данным, причиной аварии могло стать нарушение здоровья, но точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. ДТП произошло на улице с очень оживленным движением, но благодаря внимательности других участников дорожного движения больше никто не пострадал, - рассказал патрульный полицейский Нарвского отделения полиции Эдгар Олекс