СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ЗА ВЫХОДНЫЕ Спасатели помогли попавшему в беду ягненку

Также в пятницу вечером спасателей вызвали к пруду на улице Паю в Нарве, где на льду были замечены дети. Когда прибыли спасатели, дети уже убежали.

Тем же вечером спасатели выехали тушить пожар на улице Уускюла в Нарве, где загорелся склад. Причина пожара выясняется.

В субботу вечером в Спасательный центр поступило сообщение возгорании в теплице в поселке Вайвара, в Нарва-Йыэсуу. Прибывшие спасатели обнаружили, что загорелась куча старых деревянных материалов. Пожар был оперативно потушен.

Утром в воскресенье в Центр тревоги поступил звонок о том, что перед библиотекой на улице Ридакюла в районе Ахтме города Кохтла-Ярве лежит ягненок. Ягненок, вероятно, был слаб, потому что не мог убежать. Спасатели поймали животное и передали его сотрудникам зоопарка. Спасатели узнали, что ягненка видели передвигающимся по городу накануне вечером.

Вечером в воскресенье в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в подъезде девятиэтажного жилого дома на улице Раквере в Нарве наблюдается черный дым. Перед дверью одной из квартир спасатели обнаружили сгоревшую картонную коробку. Так как дверь была горячей, спасатели открыли ее, но в квартире никого не оказалось. Расследованием занялась полиция.