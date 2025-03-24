В минувшие выходные в Йыхви полиция задержала 12 водителей в состоянии опьянения и двоих водителей, превысивших скорость.
Для подписчиков
За выходные в Йыхви поймали дюжину водителей в состоянии опьянения
По словам руководителя патрульной группы Йыхвиского отделения полиции Юрия Тимофеева, в ходе мероприятий по контролю за соблюдением правил дорожного движения в Йыхви в минувшие выходные они обращали внимание на пьяных водителей и нарушителей скоростного режима. Полиция задержала в общей сложности десять водителей в состоянии алкогольного опьянения и двоих - в состоянии наркотического опьянения.