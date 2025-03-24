Пн, 24.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Cообщи
Для подписчиков

За выходные в Йыхви поймали дюжину водителей в состоянии опьянения

Copy
Дорожное патрулирование - ежегодная полицейская традиция, когда под пристальное внимание берутся места, которые обычные участники дорожного движения считают опасными.
Дорожное патрулирование - ежегодная полицейская традиция, когда под пристальное внимание берутся места, которые обычные участники дорожного движения считают опасными. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В минувшие выходные в Йыхви полиция задержала 12 водителей в состоянии опьянения и двоих водителей, превысивших скорость.

По словам руководителя патрульной группы Йыхвиского отделения полиции Юрия Тимофеева, в ходе мероприятий по контролю за соблюдением правил дорожного движения в Йыхви в минувшие выходные они обращали внимание на пьяных водителей и нарушителей скоростного режима. Полиция задержала в общей сложности десять водителей в состоянии алкогольного опьянения и двоих - в состоянии наркотического опьянения.

На шоссе Таллинн-Нарва также было зафиксировано два грубейших нарушения скоростного режима. В одном случае сотрудники полиции зафиксировали скорость транспортного средства в 146 км/ч, тогда как максимально разрешенная скорость составляет 100 км/ч. За нарушение водитель был оштрафован на 1200 евро.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх