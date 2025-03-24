За выходные в Йыхви поймали дюжину водителей в состоянии опьянения

По словам руководителя патрульной группы Йыхвиского отделения полиции Юрия Тимофеева, в ходе мероприятий по контролю за соблюдением правил дорожного движения в Йыхви в минувшие выходные они обращали внимание на пьяных водителей и нарушителей скоростного режима. Полиция задержала в общей сложности десять водителей в состоянии алкогольного опьянения и двоих - в состоянии наркотического опьянения.