Женская команда кохтла-ярвеского "Everest" третий год подряд стала чемпионом Эстонии по хоккею с шайбой. Кохтла-ярвеские команды "Everest" и "Viru Sputnik" поборются за "бронзу".
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Кохтла-ярвеские хоккеистки стали чемпионками, мужчины сыграют за "бронзу"
Для действующего чемпиона Эстонии по женскому клубному хоккею кохтла-ярвеского "Everest" этот сезон складывался не совсем гладко. Основной турнир, в котором участвовало пять женских команд, он завершил на третьем месте. В восьми играх было четыре победы и четыре поражения. Третье место все же обеспечило выход в полуфинал.