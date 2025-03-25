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Кохтла-ярвеские хоккеистки стали чемпионками, мужчины сыграют за "бронзу"

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Тот факт, что кохтла-ярвеский "Everest" третий год подряд стал чемпионом Эстонии, во многом обусловлен блестящей игрой вратаря Ульяны Йегги. В двух играх финальной серии она отразила в общей сложности 93 броска по воротам.
Тот факт, что кохтла-ярвеский "Everest" третий год подряд стал чемпионом Эстонии, во многом обусловлен блестящей игрой вратаря Ульяны Йегги. В двух играх финальной серии она отразила в общей сложности 93 броска по воротам. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Женская команда кохтла-ярвеского "Everest" третий год подряд стала чемпионом Эстонии по хоккею с шайбой. Кохтла-ярвеские команды "Everest" и "Viru Sputnik" поборются за "бронзу".

Для действующего чемпиона Эстонии по женскому клубному хоккею кохтла-ярвеского "Everest" этот сезон складывался не совсем гладко. Основной турнир, в котором участвовало пять женских команд, он завершил на третьем месте. В восьми играх было четыре победы и четыре поражения. Третье место все же обеспечило выход в полуфинал.

В основном турнире лидером женской команды была Александра-Ольга Сеппар, которая с 18 очками стала лучшим бомбардиром лиги (15 голов и три результативные передачи) и забила почти половину голов за "Everest".

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