Кохтла-ярвеские хоккеистки стали чемпионками, мужчины сыграют за "бронзу"

Для действующего чемпиона Эстонии по женскому клубному хоккею кохтла-ярвеского "Everest" этот сезон складывался не совсем гладко. Основной турнир, в котором участвовало пять женских команд, он завершил на третьем месте. В восьми играх было четыре победы и четыре поражения. Третье место все же обеспечило выход в полуфинал.