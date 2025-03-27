Алутагузеское волостное собрание предлагает Йыхвиской волости обменять земли в деревнях Калина и Пуру, а Кохтла-Ярве просят передать в собственность волости землю на краю Сомпаской городской части.
Для подписчиков
Волость Алутагузе хочет изменить границу с Йыхви и Кохтла-Ярве
- С этими изменениями границы всех трех самоуправлений в этих местах станут более логичными, - председатель Алутагузеского волостного собрания Марек Кулламяги вкратце обсуждал этот вопрос с руководителями Йыхви и Кохтла-Ярве.