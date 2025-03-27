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Волость Алутагузе хочет изменить границу с Йыхви и Кохтла-Ярве

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Это домохозяйство в деревне Эреда сейчас находится в городе Кохтла-Ярве, но в будущем оно может быть передано волости Алутагузе.
Это домохозяйство в деревне Эреда сейчас находится в городе Кохтла-Ярве, но в будущем оно может быть передано волости Алутагузе. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Алутагузеское волостное собрание предлагает Йыхвиской волости обменять земли в деревнях Калина и Пуру, а Кохтла-Ярве просят передать в собственность волости землю на краю Сомпаской городской части.

- С этими изменениями границы всех трех самоуправлений в этих местах станут более логичными, - председатель Алутагузеского волостного собрания Марек Кулламяги вкратце обсуждал этот вопрос с руководителями Йыхви и Кохтла-Ярве.

Сегодня Алутагузеское волостное собрание решит, стоит ли обращаться с этими предложениями к соседним самоуправлениям.

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