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В Нарве откроется выставка известного карикатуриста

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Автопортрет Валентина Мокиевского
Автопортрет Валентина Мокиевского Фото: Narva Raamatukogu

1 апреля в Нарвской центральной библиотеке открывается выставка карикатуры "Игра слов" нарвского художника Валентина Мокиевского.

На выставке будут показаны работы карикатуриста за относительно недолгий период.

"Только семь лет было отмерено для творческой деятельности экономисту по образованию и художнику по призванию Валентину Мокиевскому. За этот недолгий срок художник создал сотни талантливых карикатур, рисунков, весело рассказывающих о легкомысленных и глубинных сторонах нашей жизни. Его рисунки необычайно выразительны будь они решены с тщательной проработкой объектов с множеством деталей или же выданные в линейном рисунке предельно обобщенного образа", - говорится в сообщении Нарвской библиотеки.

Несмотря на "несерьезность" жанра, Мокиевский очень точно и детально улавливал дыхание времени. Так, языковая проблема представлена как в отдельных карикатурных листах, так и в едином коллажном варианте (цветном и черно-белом). Аллегорические формы, метафоры и фразеологизмы, игра слов и понятий - все становилось предметом исследования рисовальщика.

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