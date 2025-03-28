В Нарве откроется выставка известного карикатуриста

"Только семь лет было отмерено для творческой деятельности экономисту по образованию и художнику по призванию Валентину Мокиевскому. За этот недолгий срок художник создал сотни талантливых карикатур, рисунков, весело рассказывающих о легкомысленных и глубинных сторонах нашей жизни. Его рисунки необычайно выразительны будь они решены с тщательной проработкой объектов с множеством деталей или же выданные в линейном рисунке предельно обобщенного образа", - говорится в сообщении Нарвской библиотеки.