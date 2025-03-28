1 апреля в Нарвской центральной библиотеке открывается выставка карикатуры "Игра слов" нарвского художника Валентина Мокиевского.
В Нарве откроется выставка известного карикатуриста
На выставке будут показаны работы карикатуриста за относительно недолгий период.
"Только семь лет было отмерено для творческой деятельности экономисту по образованию и художнику по призванию Валентину Мокиевскому. За этот недолгий срок художник создал сотни талантливых карикатур, рисунков, весело рассказывающих о легкомысленных и глубинных сторонах нашей жизни. Его рисунки необычайно выразительны будь они решены с тщательной проработкой объектов с множеством деталей или же выданные в линейном рисунке предельно обобщенного образа", - говорится в сообщении Нарвской библиотеки.
Несмотря на "несерьезность" жанра, Мокиевский очень точно и детально улавливал дыхание времени. Так, языковая проблема представлена как в отдельных карикатурных листах, так и в едином коллажном варианте (цветном и черно-белом). Аллегорические формы, метафоры и фразеологизмы, игра слов и понятий - все становилось предметом исследования рисовальщика.