Катри Райк: Гражданство или национальность не делают человека угрозой безопасности

"В Нарве проживает около 26 000 граждан Эстонии, около 18 000 граждан России и 68 граждан Беларуси. Около 6500 человек имеют "серые" паспорта или неопределенное гражданство. В прошлый раз за местное самоуправление проголосовало около 21 000 человек, явка избирателей составила 46,6%. Даже если жители Нарвы не будут бойкотировать выборы после сегодняшнего решения Рийгикогу, явка избирателей в этом году, вероятно, составит 25–30 процентов. Довольно досадно, ведь в данном случае совет представляет треть или даже четверть жителей города. А Таллинн, или государственная власть, далеко и становится все дальше. Возрастает ответственность городского правительства", - рассуждает Райк.

"Но как может действовать городское правительство, если его полномочия слабы? Как нам связаться с людьми, у которых нет доступа к урне для голосования? Действительно ли мэры Нарвы и Силламяэ, а может быть, и Кохтла-Ярве, начнут встречаться с Объединением граждан России раз в месяц? Вероятно, нет. Но должен быть какой-то способ услышать и быть услышанным нашим народом, другого пути нет", - пишет политик.

По мнению мэра Нарвы, "эстонский русский оскорблен, искренне оскорблен": "Страна разделена на две части: вы, эстонцы, и мы, русские, которым эстонцы не доверяют. Я не хочу этого писать, но мне придется: интеграция - в том виде, в каком мы ее знали - действительно провалилась. Обижены не столько граждане России, хотя и они обижены, сколько граждане Эстонии, для которых русский язык является родным или языком дружбы. У каждого из наших жителей Нарвы в семье или среди дальних родственников есть граждане России или лица без гражданства. Почему моя свекровь не подходит для Эстонии? Почему мой отец, который всю жизнь прожил здесь законопослушно и много работал, не подходит Эстонии? Гражданство или национальность не делают человека угрозой безопасности".

"Причиной возникновения четких лагерей в нашем обществе является война России в Украине, мы все это знаем. В военные годы все жители Эстонии разошлись по окопам, откуда они свирепо смотрят друг на друга, ухмыляясь или бросая оскорбления. Однако для подавляющего большинства эстонцев право голоса для граждан России и лиц без гражданства не входит в число ГЛАВНЫХ тем. Это соревнование между политическими партиями, которое накаляет обстановку. Сегодня, как и в ближайшие дни, читать социальные сети будет больно, это точно", - пишет Райк.

Также мэр Нарвы порекомендовала владельцам серых паспортов как можно скорее пройти языковые курсы: "Достичь уровня языка B1 легко", - заключила Райк.