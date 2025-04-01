Юбилей фестиваля "Музыка на воде" в июле в Кохтла-Ярве окунет в мир вальса

Подготовительная работа к предстоящему фестивалю продолжается, но список главных гостей уже есть.

- Текущий год богат на юбилеи, - говорит директор Кохтла-Ярвеского центра культуры Светлана Короткова. - 90-летие отмечает самый известный эстонский композитор Арво Пярт, исполняется 200 лет со дня рождения Йоганна Штрауса, написавшего более 150 вальсов, поэтому мы с руководителем Нарвского симфонического оркестра Анатолием Щурой решили, что лейтмотивом нынешнего фестиваля должен стать вальс. Вальсы сочиняли многие композиторы, и не сомневаюсь, что предстоящий концерт-променад получится особенно трогательным и ярким.

Субботний вечер обычно открывает Кохтла-Ярвеский городской оркестр, который выступит и на этот раз, в их репертуаре тоже есть вальсы.

Короткова добавила, что сложилось прекрасное сотрудничество с Йыхвиским концертным домом - один из вечерних концертов представят партнеры в рамках своего летнего фестиваля "Музыка семи городов".

Хедлайнером юбилейного фестиваля станет Элина Нечаева - она приедет со своими музыкантами, но споет также и с Нарвским симфоническим оркестром.

На сцене у озера впервые выступит "Hortus Musicus" - эстонский музыкальный ансамбль, созданный в 1972 году по инициативе Андреса Мустонена, ныне это культовый эстонский скрипач и дирижер, который славится своим неформальным подходом к концертной традиции.

Будут также гости с Кипра - джазовое "Трио Леонида Нестерова".

Творческая команда Кохтла-Ярвеского центра культуры рассматривает варианты, что нового добавить в украшение парка и как разнообразить досуг гостей, в том числе младшего поколения. По словам Светланы Коротковой, ни один фестиваль "Музыки на воде" не обходится без живых скульптур и новых фотозон, а в детскую зону постараются добавить больше музыки. "Есть интересные идеи, но расскажем о них позже, когда будут заключены договоры", - пообещала она.