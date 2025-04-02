Fermi Energia заключила договор о сотрудничестве с Samsung о поставке атомных реакторов

Эстонская компания Fermi Energia, продвигающая проект постройки в Эстонии мини-АЭС, заключила в среду соглашение о сотрудничестве с южнокорейской компанией Samsung, которая может выступить потенциальным поставщиком мини-реакторов для электростанции.
По распространенному в среду сообщению Fermi Energia, заключенный накануне в Сеуле договор касается подготовительных действий, связанных с подготовкой строительства в Эстонии двух мини-реакторов BWRX-300.
Он предусматривает совместную разработку рамочных условий для постройки в Эстонии двух мини-реакторов совокупной мощностью до 600 мегаватт и основан на меморандуме о взаимопонимании, который Fermi Energia и Samsung подписали в ноябре 2024 года.
Согласно договору, Fermi Energia и Samsung C&T будут сотрудничать на стадии Pre-FEED, на которой проводятся предварительные расчеты, доказывающие осуществимость проекта в техническом и экономическом плане. При этом договор также предусматривает план реализации полномасштабного проектирования (FEED), дающего основания для запроса регулятивных разрешений и начала строительства.
Как отметили в Fermi Energia, южнокорейская компания рассматривает это соглашение как трамплин для выхода на рынок мини-реакторов во всей Северной Европе: через это партнерство Samsung хотела бы принять участие как минимум в 10-15 проектах постройки реакторов BWRX-300 в регионе, что даст эффект экономии на масштабе и снизит риски, связанные с реализацией проекта.