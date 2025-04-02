Fermi Energia заключила договор о сотрудничестве с Samsung о поставке атомных реакторов

По распространенному в среду сообщению Fermi Energia, заключенный накануне в Сеуле договор касается подготовительных действий, связанных с подготовкой строительства в Эстонии двух мини-реакторов BWRX-300.

Он предусматривает совместную разработку рамочных условий для постройки в Эстонии двух мини-реакторов совокупной мощностью до 600 мегаватт и основан на меморандуме о взаимопонимании, который Fermi Energia и Samsung подписали в ноябре 2024 года.

Согласно договору, Fermi Energia и Samsung C&T будут сотрудничать на стадии Pre-FEED, на которой проводятся предварительные расчеты, доказывающие осуществимость проекта в техническом и экономическом плане. При этом договор также предусматривает план реализации полномасштабного проектирования (FEED), дающего основания для запроса регулятивных разрешений и начала строительства.