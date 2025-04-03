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В Ида-Вирумаа произошло несколько ландшафтрых пожаров

В деревне Тарумаа спасатели потушили пожар, охвативший площадь 1000 квадратных метров.
В деревне Тарумаа спасатели потушили пожар, охвативший площадь 1000 квадратных метров. Фото: Спасательный департамент

2 апреля в разных регионах Ида-Вирумаа произошли возгорания сухой травы.

2 апреля в 00:06 в центр тревоги поступил звонок о том, что в деревне Тарумаа волости Люганузе загорелась сухая трава. По словам звонившего, огонь достиг леса из-за сильного ветра.

Спасатели потушили пожар, охвативший площадь 1000 квадратных метров.

Пожар мог начаться от искры, разлетевшейся от огня, разожженного в металлической бочке. 

2 апреля в 16:20 спасатели выехали на улицу Пуувилла в Нарве, где им пришлось тушить горевшую сухую траву, которая загорелась от костра. 

2 апреля в 18:17 спасатели отправились в Силламяэ, где им пришлось тушить пожар площадью 50 квадратных метров у трассы Таллинн-Нарва.

2 апреля в 18:23 спасатели отправились тушить ландшафтный пожар площадью 400 квадратных метров на улице Каэвури в Ярвеской части Кохтла-Ярвеля.

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