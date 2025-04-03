В Ида-Вирумаа произошло несколько ландшафтрых пожаров

2 апреля в 00:06 в центр тревоги поступил звонок о том, что в деревне Тарумаа волости Люганузе загорелась сухая трава. По словам звонившего, огонь достиг леса из-за сильного ветра.

Спасатели потушили пожар, охвативший площадь 1000 квадратных метров.

Пожар мог начаться от искры, разлетевшейся от огня, разожженного в металлической бочке.

2 апреля в 16:20 спасатели выехали на улицу Пуувилла в Нарве, где им пришлось тушить горевшую сухую траву, которая загорелась от костра.

2 апреля в 18:17 спасатели отправились в Силламяэ, где им пришлось тушить пожар площадью 50 квадратных метров у трассы Таллинн-Нарва.